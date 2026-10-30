O que esperar do tempo no feriado? Veja a previsão para capital e interior

O Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, 2 de novembro, será mais uma oportunidade para os baianos aproveitarem o feriado prolongado. Mas, antes de organizar os planos, vale ficar de olho no céu para saber se o clima permanecerá estável ou se haverão mudanças.

Para quem pretende viajar, visitar familiares, ir à praia ou aproveitar o dia ao ar livre, a previsão do tempo faz toda a diferença, por isso confira as informações completas para Salvador e algumas cidades de interior do estado.

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Onde chove no feriado?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve variar a depender da região do estado; veja.

Salvador

A capital do estado da Bahia terá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A temperatura vai variar entre 23 e 32 graus e a sensação térmica entre 29 e 33 graus.

Luis Eduardo Magalhães

O alerta para a cidade do oeste do estado é de mudança brusca de temperatura. O sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. A temperatura varia de 23 a 35 graus e a sensação térmica pode chegar a 36°C.

Senhor do Bonfim

No norte do estado, a cidade terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Termômetros entre 22 e 33 graus e sensação térmica entre 24 e 33 graus.

Itabuna

No sul, região que atrai muitos turistas por suas belas praias, Itabuna terá uma segunda-feira de feriado de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Temperatura mínima de 23ºC e máxima de 30°C. A sensação térmica pode chegar a 33 graus.