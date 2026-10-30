Jerônimo traz de volta dois secretários após campanha eleitoral

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reconduziu Adolpho Loyola ao comando da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) e Fabya Reis à titularidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 30.

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Adolpho Loyola e Fabya Reis haviam sido exonerados em agosto para se dedicarem exclusivamente à campanha eleitoral do petista.

Adolpho Loyola e Fabya Reis - Foto: Mateus Fernando /PT

Durante a ausência de Loyola, a Serin ficou sob o comando interino do chefe de gabinete, Jonival Lucas, que agora retorna à função de origem.

Na Seades, a secretaria foi conduzida pelo chefe de gabinete, José Leal, que também deixa o comando da pasta para reassumir o posto anterior.

Quem é Adolpho Loyola?

Adolpho Loyola é um advogado, militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e o atual Secretário de Relações Institucionais (Serin). Ele é reconhecido como um dos homens fortes do governo de Jerônimo Rodrigues.

Conheça a trajetória de Adolpho Loyola:

Secretaria de Relações Institucionais (Serin): Ele comanda a pasta responsável pela articulação política do Executivo com os municípios, deputados da Assembleia Legislativa, partidos políticos e movimentos da sociedade civil.

Ele comanda a pasta responsável pela articulação política do Executivo com os municípios, deputados da Assembleia Legislativa, partidos políticos e movimentos da sociedade civil. Coordenação de campanha: Loyola atuou como o principal coordenador da campanha que resultou na reeleição do governador Jerônimo Rodrigues no primeiro turno

Loyola atuou como o principal coordenador da campanha que resultou na Cargos anteriores: Antes de assumir a Serin, ele atuou como chefe de Gabinete do governador Jerônimo (entre 2023 e 2024) e acumula experiência na administração pública federal e estadual, tendo passado pela assessoria especial da Casa Civil da Presidência da República e pelo Ministério das Comunicações.

Secretário Adolpho Loyola é um advogado, militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e o atual Serin - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Quem é Fabya Reis?

Fabya Reis é uma gestora pública, socióloga, natural de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Conheça a trajetória de Fabya Reis:

Secretária de Estado: Atua na administração estadual há diversos anos. Ocupou o cargo de secretária da Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) durante a gestão de Rui Costa e comanda a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) no governo de Jerônimo Rodrigues.

Atuação e pautas: Sua trajetória profissional e política é ligada ao fortalecimento da assistência social, combate à fome e segurança alimentar, igualdade racial e garantia de direitos para comunidades tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade.

Sua trajetória profissional e política é ligada ao fortalecimento da assistência social, combate à fome e segurança alimentar, igualdade racial e garantia de direitos para comunidades tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade. Eleições municipais: Foi candidata a vice-prefeita de Salvador nas eleições municipais de 2024 na chapa encabeçada por Geraldo Júnior.