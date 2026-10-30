PRIMEIRO ESCALÃO
Jerônimo traz de volta dois secretários após campanha eleitoral
Nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira, 30
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reconduziu Adolpho Loyola ao comando da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) e Fabya Reis à titularidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades).
As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 30.
Adolpho Loyola e Fabya Reis haviam sido exonerados em agosto para se dedicarem exclusivamente à campanha eleitoral do petista.
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Durante a ausência de Loyola, a Serin ficou sob o comando interino do chefe de gabinete, Jonival Lucas, que agora retorna à função de origem.
Na Seades, a secretaria foi conduzida pelo chefe de gabinete, José Leal, que também deixa o comando da pasta para reassumir o posto anterior.
Quem é Adolpho Loyola?
Adolpho Loyola é um advogado, militante do Partido dos Trabalhadores (PT) e o atual Secretário de Relações Institucionais (Serin). Ele é reconhecido como um dos homens fortes do governo de Jerônimo Rodrigues.
Conheça a trajetória de Adolpho Loyola:
- Secretaria de Relações Institucionais (Serin): Ele comanda a pasta responsável pela articulação política do Executivo com os municípios, deputados da Assembleia Legislativa, partidos políticos e movimentos da sociedade civil.
- Coordenação de campanha: Loyola atuou como o principal coordenador da campanha que resultou na reeleição do governador Jerônimo Rodrigues no primeiro turno das eleições de 2026.
- Cargos anteriores: Antes de assumir a Serin, ele atuou como chefe de Gabinete do governador Jerônimo (entre 2023 e 2024) e acumula experiência na administração pública federal e estadual, tendo passado pela assessoria especial da Casa Civil da Presidência da República e pelo Ministério das Comunicações.
Quem é Fabya Reis?
Fabya Reis é uma gestora pública, socióloga, natural de Itamaraju, no extremo sul da Bahia. Ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Conheça a trajetória de Fabya Reis:
- Secretária de Estado: Atua na administração estadual há diversos anos. Ocupou o cargo de secretária da Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) durante a gestão de Rui Costa e comanda a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) no governo de Jerônimo Rodrigues.
- Atuação e pautas: Sua trajetória profissional e política é ligada ao fortalecimento da assistência social, combate à fome e segurança alimentar, igualdade racial e garantia de direitos para comunidades tradicionais e populações em situação de vulnerabilidade.
- Eleições municipais: Foi candidata a vice-prefeita de Salvador nas eleições municipais de 2024 na chapa encabeçada por Geraldo Júnior.