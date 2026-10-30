Marcelo Werner, Kleber Rosa e mais: Jerônimo Rodrigues revela mudanças no 2º mandato

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 29, durante entrevista exclusiva ao portal A TARDE, que não vai dificultar uma eventual saída do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, caso o presidente Lula (PT) crie o Ministério da Segurança Pública no quarto mandato e queira o baiano no comando da pasta.

A criação do ministério, no entanto, está atrelada à articulação política em torno da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Congresso Nacional.

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Jerônimo Rodrigues e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Jerônimo pontuou que, apesar de o nome de Werner estar sendo ventilado nos bastidores para o cargo, ainda não tratou do assunto diretamente com Lula.

Lula não conversou comigo ainda sobre qualquer movimentação política. Ele já deve estar construindo isso, como eu estou construindo, mas não chegou a nem conversar. Se Lula precisar de qualquer quadro nosso e o profissional puder, não vou dificultar Jerônimo Rodrigues - Governador reeleito da Bahia

Perfil técnico: os números de Marcelo Werner na Segurança Pública

Delegado da Polícia Federal (PF), Marcelo Werner tem a atuação como secretário de Segurança Pública elogiada na Bahia, principalmente pelo perfil técnico e pela queda recente nos índices de violência.

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Um dos principais trunfos da gestão de Werner são os dados oficiais mais recentes.

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, a Bahia registrou uma queda de 21% nas mortes violentas em comparação com o mesmo período de 2025, atingindo o menor número para o mês de setembro em 14 anos.

Mudanças no secretariado do governador da Bahia

Questionado sobre as mudanças que fará no segundo mandato à frente do Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues foi cauteloso.

Sem citar secretarias, o petista afirmou que já está planejando as alterações que pretende fazer e sinalizou que poderá renovar os quadros para dar uma nova configuração ao governo.

“Estou desenhando. Os debates e as perguntas que foram feitas nas sabatinas acabam inspirando a gente a colocar pessoas-chave em locais adequados. Minha expectativa é que até meados de dezembro já esteja tudo pronto”, explicou.

A nova composição do secretariado deve ser divulgada a partir de 10 de dezembro.

Em entrevista à rádio A TARDE FM, na manhã de quinta-feira, 28, o governador fez um aceno aos candidatos a deputados derrotados nas urnas no dia 4 de outubro, a exemplo da deputada Lídice da Mata (PSB), que não conseguiu ser reeleita.

Jerônimo também reforçou que mantém conversas com todos os partidos da base aliada para discutir a composição do governo, mas não se comprometeu a manter nenhum integrante nos cargos.

“Os cargos que já estão têm mandato até o dia 31 de dezembro. A partir disso, é um outro mandato. Então, ninguém ache que está sentado e vai ficar. Não existe isso. Pode ser reconvidado ou agradecido para poder colocar outra pessoa”, afirmou o governador.

Sucessão em Salvador: Jerônimo Rodrigues defende candidatura forte para prefeitura

Ao comentar o enfraquecimento político do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) após a segunda derrota para ele nas urnas e a associação direta ao bolsonarismo, Jerônimo Rodrigues admitiu que o PT pode chegar mais forte à disputa eleitoral de 2028.

No entanto, embora tenha destacado que não há compromisso prévio com um partido para a escolha do candidato, o governador evitou cravar um nome.

Ele também não descartou a possibilidade de o deputado estadual eleito Kleber Rosa (PSOL), que teve bom desempenho na eleição municipal de 2024, entrar na disputa com o apoio do PT.

"Eu não defendo que tenha que ter a logomarca partidária. Então, o nome que vai concorrer pode ser de qualquer partido", declarou Jerônimo Rodrigues.