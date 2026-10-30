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Marcelo Werner, Kleber Rosa e mais: Jerônimo Rodrigues revela mudanças no 2º mandato

Governador reeleito da Bahia concedeu entrevista ao portal A TARDE

Ane Catarine
Por
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 29, durante entrevista exclusiva ao portal A TARDE, que não vai dificultar uma eventual saída do secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, caso o presidente Lula (PT) crie o Ministério da Segurança Pública no quarto mandato e queira o baiano no comando da pasta.

A criação do ministério, no entanto, está atrelada à articulação política em torno da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Congresso Nacional.

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Jerônimo Rodrigues e Lula
Jerônimo Rodrigues e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Jerônimo pontuou que, apesar de o nome de Werner estar sendo ventilado nos bastidores para o cargo, ainda não tratou do assunto diretamente com Lula.

Lula não conversou comigo ainda sobre qualquer movimentação política. Ele já deve estar construindo isso, como eu estou construindo, mas não chegou a nem conversar. Se Lula precisar de qualquer quadro nosso e o profissional puder, não vou dificultar Jerônimo Rodrigues - Governador reeleito da Bahia

Perfil técnico: os números de Marcelo Werner na Segurança Pública

Delegado da Polícia Federal (PF), Marcelo Werner tem a atuação como secretário de Segurança Pública elogiada na Bahia, principalmente pelo perfil técnico e pela queda recente nos índices de violência.

O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner
O secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

Um dos principais trunfos da gestão de Werner são os dados oficiais mais recentes.

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, a Bahia registrou uma queda de 21% nas mortes violentas em comparação com o mesmo período de 2025, atingindo o menor número para o mês de setembro em 14 anos.

Mudanças no secretariado do governador da Bahia

Questionado sobre as mudanças que fará no segundo mandato à frente do Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues foi cauteloso.

Sem citar secretarias, o petista afirmou que já está planejando as alterações que pretende fazer e sinalizou que poderá renovar os quadros para dar uma nova configuração ao governo.

“Estou desenhando. Os debates e as perguntas que foram feitas nas sabatinas acabam inspirando a gente a colocar pessoas-chave em locais adequados. Minha expectativa é que até meados de dezembro já esteja tudo pronto”, explicou.

A nova composição do secretariado deve ser divulgada a partir de 10 de dezembro.

Em entrevista à rádio A TARDE FM, na manhã de quinta-feira, 28, o governador fez um aceno aos candidatos a deputados derrotados nas urnas no dia 4 de outubro, a exemplo da deputada Lídice da Mata (PSB), que não conseguiu ser reeleita.

Jerônimo também reforçou que mantém conversas com todos os partidos da base aliada para discutir a composição do governo, mas não se comprometeu a manter nenhum integrante nos cargos.

“Os cargos que já estão têm mandato até o dia 31 de dezembro. A partir disso, é um outro mandato. Então, ninguém ache que está sentado e vai ficar. Não existe isso. Pode ser reconvidado ou agradecido para poder colocar outra pessoa”, afirmou o governador.

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Sucessão em Salvador: Jerônimo Rodrigues defende candidatura forte para prefeitura

Ao comentar o enfraquecimento político do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) após a segunda derrota para ele nas urnas e a associação direta ao bolsonarismo, Jerônimo Rodrigues admitiu que o PT pode chegar mais forte à disputa eleitoral de 2028.

No entanto, embora tenha destacado que não há compromisso prévio com um partido para a escolha do candidato, o governador evitou cravar um nome.

Ele também não descartou a possibilidade de o deputado estadual eleito Kleber Rosa (PSOL), que teve bom desempenho na eleição municipal de 2024, entrar na disputa com o apoio do PT.

"Eu não defendo que tenha que ter a logomarca partidária. Então, o nome que vai concorrer pode ser de qualquer partido", declarou Jerônimo Rodrigues.

Kleber Rosa foi candidato pelo PSOL para prefeitura de Salvador em 2024
Kleber Rosa foi candidato pelo PSOL para prefeitura de Salvador em 2024 - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE
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Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Lula

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