Governador da Bahia faz aceno a Lídice da Mata sobre novo secretariado

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O governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou nesta quinta-feira, 29, que haverá mudanças no seu secretariado para o início do segundo mandato, que iniciará no dia 6 de janeiro de 2027. Em entrevista à rádio A TARDE FM, o petista fez um aceno aos candidatos a deputados derrotados nas urnas no dia 4 de outubro.

“Vamos sim. Não sou de cavalo de pau. Eu preciso saber aquelas secretarias que têm boas performances, e se eu achar que devo fortalecer ou precise modificar, eu vou ter dialogar com os partidos políticos”, disse o petista.

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Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um dos nomes citados pelo governador foi o da deputada Lídice da Mata, presidente do PSB na Bahia, segundo ele, a experiência acumulada pela socialista ao longo da sua vida pública deve "ser aproveitada".

Lídice foi prefeita de Salvador, é líder da bancada, a experiência de Lídice precisa ser aproveitada

A entrevista ocorreu no programa Café das 7, da A TARDE FM, conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão. O encontro contou com a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e a head do Massa!, Juliana Nobre.

Zé Neto, Radiovaldo e Paulo Magalhães: qual será o destino dos deputados que perderam as eleições?

O governador reeleito ainda foi além de Lídice e citou outros nomes que foram derrotados nas urnas, mas que devem ser alocados para uma pasta, seja no governo estadual ou federal.

“Eu posso dizer que tivemos uma eleição que é natural de quem se eleja ou não. Nós não tivemos a Lídice da Mata reeleita, Paulo Magalhães, Zé Neto, Waldenor, Radiovaldo, e essas pessoas precisam ser aproveitadas”, afirmou Jerônimo.

Apesar disso, Jerônimo não comentou sobre quais lugares devem alocar os aliados.

"Se o Lula tivesse perdido as eleições, a gente teria que acomodar tudo no governo do Estado para contribuir. [...] Nós temos cargos em Brasília ou no governo do Estado”.

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