Jerônimo reage a ofensas de primeira-dama de Jequié contra eleitores de Lula

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O governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) criticou o comportamento da primeira-dama de Jequié, Mariana de Freitas Oliva, que ofendeu os eleitores do presidente Lula (PT) após o resultado das urnas no último domingo, 25.

Em entrevista ao programa Café das 7, da A TARDE FM, conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão, o chefe do Executivo baiano considerou o comportamento como "desrespeito" a figura do líder brasileiro.

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“Quando o voto dos jequieenses, meus conterrâneos, foram para o prefeito e o vice, que foi 92%, era voto do povo consciente, de pessoas conscientes. Quando o voto foi para o presidente essas pessoas ‘cheiradoras de pó’, ‘maconheiras’, é um desrespeito muiuto grande ao presidente Lula”, declarou o petista.

A entrevista ainda contou com a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e a head do Massa!, Juliana Nobre. Na ocasião, o governador ainda fez um apelo para o Ministério Público da Bahia (MP-BA) para avaliar as falas de Mariana de Freitas.

“Peço que o Ministério Público possa entender. Ela está depositando características da pessoas que as pessoas não aceitam. Ela é uma pessoa da Saúde. É um problema de saúde pública", afirmou ele.

Assista a entrevista completa

Primeira-dama de Jequié ataca eleitores de Lula: "Maconheiros"

A secretária municipal de Saúde e primeira-dama de Jequié, Mariana de Freitas Oliva, repercutiu declarações ofensivas direcionadas aos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. A publicação ocorreu no domingo, 25, logo após a confirmação do resultado da eleição presidencial do segundo turno.

O conteúdo repassado por Mariana — escrito originalmente pelo consultor de imagem João Menna — associa os votantes do candidato vitorioso a "pessoas que não querem trabalhar", "maconheiros" e "artistas cheiradores".

A postagem afirmava ainda que a data simbolizava "um dia triste para o país" e declarava que a população brasileira "pagará a conta" do resultado das urnas.