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DEBATE SAUDÁVEL

Jerônimo cobra oposição por resultado das urnas e cita Jaques Wagner

Em entrevista ao portal A TARDE, governador defendeu diálogo entre adversários

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao comentar a possibilidade de diálogo entre grupos políticos adversários após as eleições.

Em entrevista ao portal A TARDE, na quinta-feira, 29, durante visita ao Grupo A TARDE, o petista acusou o adversário de não reconhecer o resultado das eleições estaduais e classificou como preconceituoso o discurso de que seria necessário “mudar o Brasil para depois mudar a Bahia”.

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A declaração foi dada após uma pergunta sobre a possibilidade de retomar um diálogo entre a esquerda e a direita, a exemplo de gestos de reconhecimento entre adversários políticos em eleições anteriores.

Jerônimo afirmou que esperava uma postura diferente de ACM Neto após a disputa pelo governo baiano.

Ele até hoje nunca me ligou para reconhecer o gesto de ter perdido as eleições para governador Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Governador relembra transição entre Paulo Souto e Jaques Wagner

Para explicar sua avaliação sobre o diálogo político, Jerônimo citou a transição de governo realizada em 2006, quando Jaques Wagner (PT) venceu Paulo Souto (então no PFL) na disputa pelo governo da Bahia.

O governador relembrou que houve contato entre os dois após o resultado, com uma conversa sobre a continuidade da administração estadual.

Jerônimo disse que também havia se preparado para reconhecer uma eventual derrota nas eleições e garantir uma transição organizada. Ele afirmou que, mesmo confiante nas pesquisas internas, considerava a possibilidade de perder e pretendia parabenizar o adversário caso isso acontecesse.

“Eu daria parabéns a ele. E diria a ele que eu quero fazer uma transição grandiosa”, afirmou, ao descrever como imaginava que agiria diante de uma derrota.

Governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Jerônimo critica declaração sobre “mudar o Brasil para depois mudar a Bahia”

O governador também criticou uma declaração atribuída a ACM Neto sobre a necessidade de mudar o Brasil antes de promover mudanças na Bahia. Jerônimo comparou essa fala a declarações depreciativas sobre o Nordeste e afirmou que o estado teve papel importante em disputas políticas nacionais.

“Ele diz que a Bahia é um problema e que tem que consertar o Brasil para depois consertar a Bahia; ele tem que saber que foi a Bahia quem ajudou a consertar o Brasil no dia 2 de julho”, declarou.

Na sequência, o governador citou a participação do eleitorado baiano nas eleições presidenciais de 2022 e 2026, defendendo que a votação no estado contribuiu para os resultados nacionais. Jerônimo, porém, não apresentou números detalhados durante a entrevista para sustentar a comparação sobre a diferença de votos.

Governador defende diálogo após as eleições

Apesar das críticas, Jerônimo afirmou que adversários políticos podem manter posições divergentes e exercer funções de oposição, fiscalização e contestação judicial, mas devem participar da construção do país.

“Faça oposição, faça fiscalização, denuncie, entre na Justiça. Mas nós temos que participar dessa construção”, disse.

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ACM Neto JAQUES WAGNER Jerônimo Rodrigues Paulo Souto

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