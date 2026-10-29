POLÊMICA
Governador condena falta de ônibus em Salvador e viagem de secretário a Paris
Jerônimo Rodrigues foi entrevistado nesta quinta-feira, 29, na rádio A TARDE FM
O governador da Bahia reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou a Prefeitura de Salvador pela redução da oferta de ônibus durante o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo, 25.
Em entrevista à rádio A TARDE FM nesta quinta-feira (29), o petista afirmou que percorreu a cidade e constatou problemas no transporte público, além de questionar a viagem do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a Paris.
O encontro foi conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão e teve a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e pela head do Massa!, Juliana Nobre.
Segundo Jerônimo, por volta das 11h de domingo, a discussão sobre a votação deu lugar às reclamações relacionadas à falta de coletivos. O governador afirmou que chegou a defender medidas para ampliar a oferta de transporte e facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.
“Às 11h, o assunto não foi mais as urnas, mas a ausência de transporte coletivo. Rodei a cidade e vi que não tinha transporte”, declarou.
Governador questiona viagem de secretário a Paris
Durante a entrevista, Jerônimo questionou a motivação da viagem de Pablo Souza à capital francesa. "Até hoje não vi qual foi a motivação da ida do secretário para Paris. Deve ter sido uma coisa muito maior do que a eleição”, afirmou.
O governador também citou a situação da região da Lapa durante o fim de semana e criticou a oferta de ônibus, alegando que a frota não operou em sua capacidade máxima, como deveria.
Jerônimo cita atuação da Justiça Eleitoral
O petista afirmou ter acompanhado a atuação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman, para garantir o cumprimento das determinações relacionadas ao transporte público. Também mencionou a previsão de multas às empresas em caso de descumprimento das ordens judiciais.
“Vi a decisão firme do presidente do TRE para cumprir a ordem e depois com as empresas botando multa se não acontecesse”, disse. Jerônimo ainda cobrou explicações sobre o episódio e afirmou que os responsáveis devem responder à Justiça.
Governador critica Bruno Reis e ACM Neto
Ao comentar o cenário político vivido em Salvador, Jerônimo também fez críticas ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) e ao ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto (União Brasil). O governador associou os dois ao campo político que apoia Flávio Bolsonaro (PL).
Sobre Bruno Reis, Jerônimo mencionou declarações do prefeito a respeito da expectativa de votação e classificou sua postura como arrogante. Em relação a ACM Neto, afirmou que o ex-prefeito tem alinhamento político com Flávio Bolsonaro.