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POLÊMICA

Governador condena falta de ônibus em Salvador e viagem de secretário a Paris

Jerônimo Rodrigues foi entrevistado nesta quinta-feira, 29, na rádio A TARDE FM

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Ônibus parados nas garagens de Salvador no domingo, 25
Ônibus parados nas garagens de Salvador no domingo, 25 - Foto: Manu Dias | GOVBA
Eleições 2026

O governador da Bahia reeleito, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou a Prefeitura de Salvador pela redução da oferta de ônibus durante o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no último domingo, 25.

Em entrevista à rádio A TARDE FM nesta quinta-feira (29), o petista afirmou que percorreu a cidade e constatou problemas no transporte público, além de questionar a viagem do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a Paris.

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O encontro foi conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão e teve a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e pela head do Massa!, Juliana Nobre.

Segundo Jerônimo, por volta das 11h de domingo, a discussão sobre a votação deu lugar às reclamações relacionadas à falta de coletivos. O governador afirmou que chegou a defender medidas para ampliar a oferta de transporte e facilitar o deslocamento dos eleitores aos locais de votação.

“Às 11h, o assunto não foi mais as urnas, mas a ausência de transporte coletivo. Rodei a cidade e vi que não tinha transporte”, declarou.

Jerônimo Rodrigues
Jerônimo Rodrigues - Foto: Eduardo Dias/Ag A TARDE

Governador questiona viagem de secretário a Paris

Durante a entrevista, Jerônimo questionou a motivação da viagem de Pablo Souza à capital francesa. "Até hoje não vi qual foi a motivação da ida do secretário para Paris. Deve ter sido uma coisa muito maior do que a eleição”, afirmou.

O governador também citou a situação da região da Lapa durante o fim de semana e criticou a oferta de ônibus, alegando que a frota não operou em sua capacidade máxima, como deveria.

Jerônimo cita atuação da Justiça Eleitoral

O petista afirmou ter acompanhado a atuação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Kertzman, para garantir o cumprimento das determinações relacionadas ao transporte público. Também mencionou a previsão de multas às empresas em caso de descumprimento das ordens judiciais.

“Vi a decisão firme do presidente do TRE para cumprir a ordem e depois com as empresas botando multa se não acontecesse”, disse. Jerônimo ainda cobrou explicações sobre o episódio e afirmou que os responsáveis devem responder à Justiça.

Governador critica Bruno Reis e ACM Neto

Ao comentar o cenário político vivido em Salvador, Jerônimo também fez críticas ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) e ao ex-prefeito da capital baiana, ACM Neto (União Brasil). O governador associou os dois ao campo político que apoia Flávio Bolsonaro (PL).

Sobre Bruno Reis, Jerônimo mencionou declarações do prefeito a respeito da expectativa de votação e classificou sua postura como arrogante. Em relação a ACM Neto, afirmou que o ex-prefeito tem alinhamento político com Flávio Bolsonaro.

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ACM Neto Bruno Reis Jerônimo Rodrigues Pablo Souza

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