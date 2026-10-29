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ELEIÇÕES 2026

Governador diz que oposição “desapareceu” após derrota na Bahia

Para governador reeleito, postura de ACM Neto se assemelha à de Flávio Bolsonaro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou nesta quinta-feira, 29, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) por não ter ligado para reconhecer a vitória dele nas duas eleições em que disputaram o governo do estado.

Para Jerônimo, a atitude demonstra falta de civilidade e se assemelha à postura do senador Flávio Bolsonaro (PL), que perdeu a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e foi para os Estados Unidos sem reconhecer publicamente o resultado.

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“Não é um movimento isolado. O candidato que concorreu comigo aqui não fez diferente. Nas duas eleições, ACM Neto nunca ligou para parabenizar o ato da eleição. Ele não fugiu, mas desapareceu”, afirmou.

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Jerônimo também confessou que esperava receber uma ligação de ACM Neto após a apuração eleitoral que o consagrou reeleito no primeiro turno.

Segundo ele, chegou a pedir que salvassem o número de telefone do adversário para poder retornar a ligação, caso fosse procurado.

“Isso é civilidade, mas não ligou. Um fugiu para os Estados Unidos e o outro sequer reconheceu”, reforçou.

A declaração foi dada durante entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE.
Confira a entrevista completa:
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Jerônimo Rodrigues PT

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