Jerônimo Rodrigues concede entrevista ao vivo ao Grupo A TARDE nesta quinta (29)

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participa nesta quinta-feira, 29, de entrevista ao vivo na rádio A TARDE FM, com transmissão simultânea pelo canal do YouTube do A TARDE Play. A apresentação será de Jefferson Beltrão, com a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias, e da Head de Conteúdo do Massa!, Juliana Nobre.

Na ocasião, o gestor estadual analisará a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial e projetará os desdobramentos da aliança entre o Palácio de Ondina e o Governo Federal. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador celebrou o resultado das urnas sobre Flávio Bolsonaro (PL).

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Jerônimo destaca que a mobilização dos baianos teve papel decisivo na composição do resultado nacional. “Eu tô muito feliz!”, comemorou o governador, que aproveita a entrevista para fazer um reconhecimento público a prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e religiosas, movimentos sociais, empresários e trabalhadores que atuaram no pleito.

Aliança com o Governo Federal e obras estruturantes

No programa, a pauta central abordará a sinergia administrativa entre o Governo do Estado e a gestão federal, conectando a vitória nas urnas à trajetória histórica de Lula e aos investimentos no Nordeste. O desafio de converter o resultado eleitoral em novos aportes, obras e entregas para a população baiana está no centro do debate.

Entre as metas prioritárias, Jerônimo reafirma a articulação junto a Brasília para assegurar repasses financeiros destinados a grandes empreendimentos de infraestrutura. O chefe do Executivo baiano pretende acompanhar de perto a conclusão da Lei Orçamentária Anual (LOA) na capital federal.

Na lista de intervenções de grande porte submetidas ao presidente Lula, destacam-se:

Ponte Salvador-Ilha de Itaparica;

Implantação do VLT e expansão do Metrô;

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol);

Melhorias nos trechos das rodovias BA-324 e BR-116;

Construção de novas barragens no interior.

Paralelamente às articulações políticas, Jerônimo informou que já percorreu 393 dos 417 municípios baianos e pretende completar as visitas a todas as cidades do estado até o dia 10 de dezembro.

Mudanças no secretariado e metas para Segurança, Educação e Saúde

Jerônimo Rodrigues confirmou que planeja finalizar o desenho da transição do seu secretariado entre os dias 10 e 15 de dezembro. A reavaliação da equipe de governo levará em conta as adequações exigidas para o próximo período administrativo e a agilização de projetos prioritários.

Diretrizes de Segurança Pública

Na área da segurança, o governador solicitou ao secretário da pasta, Marcelo Werner, a formulação de um plano diretivo atualizado para o setor, que deverá ser apresentado até meados de dezembro.

Incentivo à Educação

Na educação, o gestor anunciou a criação de uma iniciativa para motivar jovens a ingressarem em cursos de licenciatura, com foco em disciplinas que enfrentam carência de docentes, como Física, Matemática, Química e Literatura.

Expansão da Saúde no interior

No setor de saúde, o governo estadual projeta firmar convênios com instituições de ensino superior para expandir a formação de especialistas e viabilizar incentivos para a fixação de médicos no interior, acompanhando a abertura de novos leitos hospitalares pelo estado.