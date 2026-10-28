Nikolas Ferreira vai fugir? Deputado pode ter passaporte apreendido

Siga o A TARDE no Google

Em meio à fuga senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, o deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) acionou o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, para que seja avaliado a possibilidade de retenção do passaporte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e que seja determinada a proibição de que o parlamentar mineiro deixe o país.

Na solicitação, feita nesta terça-feira, 27, o deputado eleito e sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) cita procedimento criminal que a PGR abriu contra Nikolas por uma suposta injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em julho de 2024.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rousseff afirma, no texto, que Nikolas pode tentar fugir para evitar a jurisdição brasileira e para que não responda a procedimentos criminais. O sobrinho de Dilma vem antagonizando com Nikolas mesmo sendo vereador em Belo Horizonte e agora, eleito para a Câmara, tem ampliado a atuação nesse sentido.

“Bolsonarismo é uma gangue”

Segundo ele, “o bolsonarismo é uma gangue e age de forma coordenada. Não dá pra saber se o Nikolas Ferreira já não está fugindo do país nesse exato momento. A única forma de controlar isso é tirando seus meios pra tanto”.

O que diz Nikolas Ferreira

Nikolas Ferreira se pronunciou sobre o pedido de Pedro Rousseff à PGR. “Eu sou obrigado a ler que esse imbecil está pedindo a apreensão do meu passaporte. E pelo o que? Por nada. O motivo é porque o Flávio saiu e aí tem que apreender também o passaporte do Nikolas”, disse o deputado em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Ele ainda ironizou: “A ânsia deles de aparecerem na mídia é muito grande. Toma aí seus trinta segundos de fama, sobrinho da Dilma. [...] vai caçar alguma coisa para fazer, menino, pelo amor de Deus”.

Fuga de Flávio Bolsonaro

O pedido feito por Paulo Gone ocorreu após o candidato derrotado à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro ter deixado o Brasil e seguido para os Estados Unidos, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele entregasse o passaporte.

Dias antes o seu irmão e ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está foragido nos Estados Unidos, disse que, em caso de derrota, Flávio deveria fugir do país.