POLÊMICA
Nikolas Ferreira vai fugir? Deputado pode ter passaporte apreendido
Pedido de apreensão foi feito pelo deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG)
Em meio à fuga senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, o deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) acionou o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, para que seja avaliado a possibilidade de retenção do passaporte do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e que seja determinada a proibição de que o parlamentar mineiro deixe o país.
Na solicitação, feita nesta terça-feira, 27, o deputado eleito e sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) cita procedimento criminal que a PGR abriu contra Nikolas por uma suposta injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em julho de 2024.
Rousseff afirma, no texto, que Nikolas pode tentar fugir para evitar a jurisdição brasileira e para que não responda a procedimentos criminais. O sobrinho de Dilma vem antagonizando com Nikolas mesmo sendo vereador em Belo Horizonte e agora, eleito para a Câmara, tem ampliado a atuação nesse sentido.
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“Bolsonarismo é uma gangue”
Segundo ele, “o bolsonarismo é uma gangue e age de forma coordenada. Não dá pra saber se o Nikolas Ferreira já não está fugindo do país nesse exato momento. A única forma de controlar isso é tirando seus meios pra tanto”.
O que diz Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira se pronunciou sobre o pedido de Pedro Rousseff à PGR. “Eu sou obrigado a ler que esse imbecil está pedindo a apreensão do meu passaporte. E pelo o que? Por nada. O motivo é porque o Flávio saiu e aí tem que apreender também o passaporte do Nikolas”, disse o deputado em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.
Ele ainda ironizou: “A ânsia deles de aparecerem na mídia é muito grande. Toma aí seus trinta segundos de fama, sobrinho da Dilma. [...] vai caçar alguma coisa para fazer, menino, pelo amor de Deus”.
Fuga de Flávio Bolsonaro
O pedido feito por Paulo Gone ocorreu após o candidato derrotado à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro ter deixado o Brasil e seguido para os Estados Unidos, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele entregasse o passaporte.
Dias antes o seu irmão e ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está foragido nos Estados Unidos, disse que, em caso de derrota, Flávio deveria fugir do país.