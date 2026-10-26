Nikolas Ferreira diz que anulação é improvável, mas pede cautela a bolsonaristas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), reeleito com mais de 3 milhões de votos, pediu prudência aos apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) após a derrota do candidato à Presidência. Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 26, o parlamentar afirmou que considera praticamente nula a possibilidade de anulação do segundo turno e orientou os eleitores a não irem às ruas para protestar.

Apesar do apelo para evitar manifestações, Nikolas também levantou questionamentos sobre o resultado da disputa e criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de estender o horário de votação no domingo, 25.

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"Conhecendo o nosso país, a chance de anular essa eleição é praticamente nula. E a prudência agora com as vidas que estão em jogo deve falar mais alto que qualquer ímpeto do nosso coração. Já vimos muitas pessoas pagarem um alto preço de irem para a rua no calor da emoção. Não façam isso', disse Nikolas aos apoiadores."

A publicação foi feita no início da tarde, em seu perfil no Instagram, que reúne cerca de 26 milhões de seguidores.

Deputado questiona circunstâncias da votação

Ao comentar o resultado das urnas, Nikolas afirmou que o desfecho da eleição reúne situações que, na avaliação dele, precisam ser esclarecidas.

"Primeira vez uma virada, primeira vez que quem perdeu em Minas venceu, primeira vez que quem ganha no primeiro turno perde, e tudo isso sendo a primeira vez que uma eleição é prorrogada na história e pelo ex-advogado do candidato. São muitas as primeiras vezes para a gente simplesmente ignorar e fingir que nada há fora do normal".

Em outra declaração, o parlamentar afirmou que o resultado do pleito deixou uma "quantidade de perguntas sem respostas gera insegurança e indignação.

Os questionamentos ocorrem após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que foi reeleito em uma virada histórica. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 34.330 votos, equivalentes a 0,03% do total, foram registrados depois das 17h. Lula venceu Flávio Bolsonaro por uma diferença de 4,43 milhões de votos.

Flávio recua de pedido de anulação

As declarações de Nikolas seguem a linha de questionamentos apresentada por Flávio Bolsonaro logo após a divulgação do resultado. Na noite de domingo, o candidato do PL afirmou que "é impossível aceitar o resultado dessas eleições" e anunciou que pediria a anulação dos votos.

Na segunda-feira, porém, Flávio foi convencido a desistir de levar o pedido à Justiça, menos de 24 horas depois de anunciar a iniciativa, conforme informação publicada pelo Painel.

Referência aos atos após a eleição de 2022

O apelo de Nikolas para que os apoiadores evitem manifestações ocorre em meio à lembrança dos atos bolsonaristas que sucederam a derrota de Jair Bolsonaro (PL) para Lula em 2022.

Na ocasião, eleitores do ex-presidente bloquearam rodovias e montaram acampamentos em frente a quartéis militares. Em 8 de janeiro de 2023, manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O período também foi marcado por uma articulação golpista envolvendo integrantes da cúpula do governo Bolsonaro. No processo relacionado à trama golpista, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.