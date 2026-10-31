BRASIL
Acidente do voo 402 da TAM completa 30 anos; relembre
Tragédia aérea deixou dezenas de mortos
A queda do voo 402 da TAM, em outubro de 1996, completa 30 anos neste sábado, 31. O acidente, que aconteceu em São Paulo, deixou dezenas de mortos, uma das maiores tragédias aéreas da história do país.
Acidente ocorreu logo após decolagem
O acidente aconteceu segundo após a decolagem do Fokker 100, que saía do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, rumo ao Aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.
Na época, o relatório final divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apontou uma “circunstância anormal” notada pelos tripulantes do voo, com indícios de falha no sistema da aeronave.
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O avião ainda ficou no ar cerca de 24 segundos antes da queda.
“Deve-se acrescentar a deterioração de desempenho resultante da redução do motor esquerdo por quatro segundos e a demora, por mais outros quatro, em retomar a potência de decolagem”, diz trecho do relatório.
Acidente aéreo deixou quase 100 mortos
A queda da aeronave deixou 99 mortos, entre tripulantes, passageiros e pessoas que estavam na rua no momento do acidente. A divisão de mortes, segundo informações sobre o voo, foi a seguinte:
- 89 passageiros;
- 6 tripulantes;
- 4 pessoas que estavam em solo.