Vai chover no feriado de Finados? Veja previsão do tempo

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Após uma semana de tempo instável, o feriado prolongado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, 2, deve seguir com condições semelhantes comperíodos de sol intercalados com pancadas de chuva em grande parte do Brasil.

As temperaturas mais altas devem ser registradas nas regiões Norte e Nordeste, onde algumas localidades podem chegar aos 40°C.

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Já as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem ser atingidas por temporais entre este sábado, 31, e a segunda-feira, 2.

De acordo com a Climatempo, não há previsão de uma nova frente fria no país nos próximos dias. No entanto, a combinação entre calor e umidade deve manter o alerta para chuva em quase todas as regiões.

Confira a previsão do tempo por região

Sul: O sábado, 31, deve ter períodos de sol e pancadas isoladas de chuva, principalmente no Paraná e em Santa Catarina. No domingo, 1º, a precipitação pode ganhar força durante a tarde e a noite. Já na segunda-feira, 2, há previsão de pancadas mais intensas nos dois estados.

O sábado, 31, deve ter períodos de sol e pancadas isoladas de chuva, principalmente no Paraná e em Santa Catarina. No domingo, 1º, a precipitação pode ganhar força durante a tarde e a noite. Já na segunda-feira, 2, há previsão de pancadas mais intensas nos dois estados. Sudeste: A previsão indica chuva ao longo dos três dias. No sábado, 31, as pancadas podem ocorrer a qualquer hora. No domingo, 1º, e na segunda-feira, 2, o sol deve aparecer pela manhã, mas há risco de temporais à tarde e à noite.

A previsão indica chuva ao longo dos três dias. No sábado, 31, as pancadas podem ocorrer a qualquer hora. No domingo, 1º, e na segunda-feira, 2, o sol deve aparecer pela manhã, mas há risco de temporais à tarde e à noite. Centro-Oeste: O sábado, 31, e o domingo, 1º, devem ter períodos de sol e calor, seguidos por pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. Na segunda-feira, 2, a chuva pode começar pela manhã em Mato Grosso do Sul.

O sábado, 31, e o domingo, 1º, devem ter períodos de sol e calor, seguidos por pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. Na segunda-feira, 2, a chuva pode começar pela manhã em Mato Grosso do Sul. Nordeste: O sol e o calor devem predominar durante o feriadão, com temperaturas que podem chegar a 40°C no interior. A chuva deve ficar mais concentrada em áreas do Maranhão, Piauí e Bahia.

O sol e o calor devem predominar durante o feriadão, com temperaturas que podem chegar a 40°C no interior. A chuva deve ficar mais concentrada em áreas do Maranhão, Piauí e Bahia. Norte: Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora entre sábado, 31, e segunda-feira, 2, no Amazonas, Acre e Rondônia. Em Roraima, no Amapá e no extremo norte do Pará, o tempo deve ficar mais seco.

Vai chover em Salvador no feriadão?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador deve ter predomínio de sol durante o feriado prolongado. A previsão indica possibilidade de chuva isolada apenas nesta sexta-feira, 30. Os ventos devem variar entre fracos e moderados.