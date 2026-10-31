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FERIADÃO

Vai chover no feriado de Finados? Veja previsão do tempo

Temperaturas mais altas devem ser registradas nas regiões Norte e Nordeste

Sara Santos
Por
Algumas localidades do Norte e Nordeste podem chegar aos 40ºC
Algumas localidades do Norte e Nordeste podem chegar aos 40ºC - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Após uma semana de tempo instável, o feriado prolongado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, 2, deve seguir com condições semelhantes comperíodos de sol intercalados com pancadas de chuva em grande parte do Brasil.

As temperaturas mais altas devem ser registradas nas regiões Norte e Nordeste, onde algumas localidades podem chegar aos 40°C.

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Já as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem ser atingidas por temporais entre este sábado, 31, e a segunda-feira, 2.

De acordo com a Climatempo, não há previsão de uma nova frente fria no país nos próximos dias. No entanto, a combinação entre calor e umidade deve manter o alerta para chuva em quase todas as regiões.

Confira a previsão do tempo por região

  • Sul: O sábado, 31, deve ter períodos de sol e pancadas isoladas de chuva, principalmente no Paraná e em Santa Catarina. No domingo, 1º, a precipitação pode ganhar força durante a tarde e a noite. Já na segunda-feira, 2, há previsão de pancadas mais intensas nos dois estados.
  • Sudeste: A previsão indica chuva ao longo dos três dias. No sábado, 31, as pancadas podem ocorrer a qualquer hora. No domingo, 1º, e na segunda-feira, 2, o sol deve aparecer pela manhã, mas há risco de temporais à tarde e à noite.
  • Centro-Oeste: O sábado, 31, e o domingo, 1º, devem ter períodos de sol e calor, seguidos por pancadas de chuva, principalmente durante a tarde. Na segunda-feira, 2, a chuva pode começar pela manhã em Mato Grosso do Sul.
  • Nordeste: O sol e o calor devem predominar durante o feriadão, com temperaturas que podem chegar a 40°C no interior. A chuva deve ficar mais concentrada em áreas do Maranhão, Piauí e Bahia.
  • Norte: Há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora entre sábado, 31, e segunda-feira, 2, no Amazonas, Acre e Rondônia. Em Roraima, no Amapá e no extremo norte do Pará, o tempo deve ficar mais seco.

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Vai chover em Salvador no feriadão?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador deve ter predomínio de sol durante o feriado prolongado. A previsão indica possibilidade de chuva isolada apenas nesta sexta-feira, 30. Os ventos devem variar entre fracos e moderados.

  • Sábado, 31: O dia deve permanecer claro, com sol forte e temperaturas entre 23°C e 31°C. Os ventos devem ficar fracos durante todo o período, o que pode aumentar a sensação de calor.
  • Domingo, 1º: O sol deve aparecer entre muitas nuvens. A previsão indica temperaturas entre 24°C e 31°C, com possibilidade de ventos moderados.
  • Segunda-feira, 2 (Finados): O feriado deve ter sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima prevista é de 23°C, e a máxima, de 32°C.
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Climatempo dia dos finados feriadão Inmet previsão do tempo

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