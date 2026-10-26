Passageiros dos ônibus de Salvador já podem pagar passagem com QR Code

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Os usuários do transporte público de Salvador já podem realizar pagamento através de QR Code. Neste primeiro momento, a mudança implantada nesta segunda-feira, 26, contempla linhas da Estação Mussurunga e do Terminal Águas Claras.

Os terminais foram escolhidos por registrarem o menor uso de dinheiro físico, o que gera um impacto menor nos usuários.

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A medida tem como objetivo ampliar as possibilidades de pagamento nos veículos, oferecendo mais uma opção além dos cartões de integração.

O método pode ser utilizado nas 40 linhas que atendem ambos os terminais, podendo chegar a mais de 100, incluindo as derivadas.

Desde o dia 17, o novo modelo foi implementado nas linhas do sistema BRT Salvador. Com a ampliação, linhas do transporte convencional começam a aceitar, de forma gradativa, a nova forma de pagamento.

Como utilizar o QR Code nos ônibus?

O QR Code pode ser utilizado tanto nos terminais quanto nos pontos de parada regulamentados por onde passam as linhas contempladas. Para utilizar o serviço, o passageiro deverá acessar o aplicativo KIM, selecionar o código da linha que deseja utilizar e gerar o QR Code para o pagamento da tarifa.

Na ferramenta, é necessário criar um cartão virtual e adquirir o crédito, com pagamento exclusivamente através de Pix. Após o pagamento, o usuário deverá selecionar no aplicativo a linha que pretende utilizar.

É fundamental selecionar a opção correta, pois o QR Code apenas poderá ser utilizado na linha escolhida. Depois basta gerar o QR Code para o embarque, que terá validade de 30 minutos.

Ao entrar no ônibus, basta aproximar do validador o QR Code disponível na tela do celular para que a tarifa seja debitada e o embarque liberado.

Cada passageiro pode gerar apenas um QR Code por vez. Enquanto o código estiver válido, não será possível gerar outro, sendo necessário utilizá-lo ou aguardar os 30 minutos para sua expiração.

Após a utilização do código no ônibus, entretanto, um novo QR Code pode ser gerado imediatamente. O valor da tarifa somente será debitado do saldo do cartão virtual quando o QR Code for efetivamente utilizado no validador. O QR Code será válido para um único embarque e não permitirá integração com outras linhas de ônibus e nem com o metrô.

O cartão virtual será independente do SalvadorCard físico e, por isso, os saldos não serão compartilhados. Dessa forma, não será possível utilizar no cartão virtual créditos disponíveis no cartão físico, nem transferir para o cartão físico valores inseridos no virtual.

Confira linhas que já aceitam pagamento por QR Code:

Linhas do Terminal Águas Claras

1707 - Terminal Águas Claras x Hosp. Subúrbio/M. Lagoa

1707-01 - Hosp. do Subúrbio x Terminal Águas Claras

1707-02 - Terminal Águas Claras x Hosp. Subúrbio/M. Lagoa

1707-03 - M. Lagoa/Hosp. Subúrbio x Terminal Águas Claras

1708 - Terminal Águas Claras x L. Paixão/Tubarão

1708-01 - Tubarão/L. Paixão x Terminal Águas Claras

1708-02 - Terminal Águas Claras x L. Paixão/Tubarão

1708-03 - Terminal Águas Claras x M. Lagoa/L. Paixão/Tubarão

1708-04 - Terminal Águas Claras x Paripe (C. Abastecimento)

1708-05 - Fazenda Coutos x Terminal Águas Claras

1708-06 - Terminal Águas Claras x Tubarão (via Periperi)

1710 - Terminal Águas Claras x Valéria R1

1710-01 – Valéria x Terminal Águas Claras R1

1710-02 - Terminal Águas Claras x Valéria R1

1710-03 - Terminal Águas Claras x Valéria R1

1711 - Terminal Águas Claras x Valéria R2

1711-01 – Valéria x Terminal Águas Claras R2

1711-02 - Terminal Águas Claras x Valéria R2

1717 - Terminal Águas Claras x V. Alegre/Hosp. Sub.

1717-01 - Vista Alegre/Hosp. Sub. x Terminal Águas Claras

1717-02 - Terminal Águas Claras x V. Alegre/Hosp. Sub.

1718 - Terminal Águas Claras x Base Naval

1718-01 - Terminal Águas Claras x Base Naval/L. da Paixão

1718-02 - Base Naval x Terminal Águas Claras

1718-03 - Base Naval/L. da Paixão x Terminal Águas Claras

1718-04 - Terminal Águas Claras x Base Naval

1723 - Terminal Águas Claras x CEU Valéria

1723-01 - CEU Valéria x Terminal Águas Claras

1723-02 - Terminal Águas Claras x CEU Valéria

1701 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 7-6 (via Martacênia/Caj. 4) R1

1702 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 1-2-Boca da Mata

170201 - Hospital Municipal/Boca da Mata x Terminal Águas Claras

170202 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 1-2-Boca da Mata

1703 - Terminal Águas Claras x Ceasa-Coração de Maria

170301 - Coração de Maria - Terminal Águas Claras

1704 - Terminal Águas Claras x Hosp. Municipal-Boca da Mata

1705 - Terminal Águas Claras x Palestina

1706 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)

170601 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)

1709 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 4-6-7 (via Martacênia) R2

1713 - Terminal Águas Claras x Águas Claras

171301 - Terminal Águas Claras x Águas Claras (Mortadela)

1714 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 2/3/4 R1

171401 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 2/3/4 R1

171402 - Fazenda Grande 4 - Terminal Águas Claras

1715 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 4/3/2 R2

171502 - Fazenda Grande 4/3/2 x Terminal Águas Claras

171503 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 4/3/2 R2

1716 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 10

171602 - Cajazeiras 10 - Terminal Águas Claras

1719 - Terminal Águas Claras x Imbuí/Boca do Rio (via Regional)

171901 - Terminal Águas Claras x Imbuí/Boca do Rio (via Regional)

1720 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via BR-324)

1721 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 11-Loteamento Santo Antônio

172101 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 11-Hosp. Municipal/Boca da Mata

172102 - Rótula da Boca da Mata/Cajazeiras 11 x Terminal Águas Claras

1722 - Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil

172201 - Rua Geraldo Brasil x Terminal Águas Claras

Linhas da Estação Mussurunga