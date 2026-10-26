SALVADOR
Passageiros dos ônibus de Salvador já podem pagar passagem com QR Code
Por enquanto, a mudança é válida apenas para linhas das estações Mussurunga e Águas Claras
Os usuários do transporte público de Salvador já podem realizar pagamento através de QR Code. Neste primeiro momento, a mudança implantada nesta segunda-feira, 26, contempla linhas da Estação Mussurunga e do Terminal Águas Claras.
Os terminais foram escolhidos por registrarem o menor uso de dinheiro físico, o que gera um impacto menor nos usuários.
A medida tem como objetivo ampliar as possibilidades de pagamento nos veículos, oferecendo mais uma opção além dos cartões de integração.
O método pode ser utilizado nas 40 linhas que atendem ambos os terminais, podendo chegar a mais de 100, incluindo as derivadas.
Desde o dia 17, o novo modelo foi implementado nas linhas do sistema BRT Salvador. Com a ampliação, linhas do transporte convencional começam a aceitar, de forma gradativa, a nova forma de pagamento.
Como utilizar o QR Code nos ônibus?
O QR Code pode ser utilizado tanto nos terminais quanto nos pontos de parada regulamentados por onde passam as linhas contempladas. Para utilizar o serviço, o passageiro deverá acessar o aplicativo KIM, selecionar o código da linha que deseja utilizar e gerar o QR Code para o pagamento da tarifa.
Na ferramenta, é necessário criar um cartão virtual e adquirir o crédito, com pagamento exclusivamente através de Pix. Após o pagamento, o usuário deverá selecionar no aplicativo a linha que pretende utilizar.
É fundamental selecionar a opção correta, pois o QR Code apenas poderá ser utilizado na linha escolhida. Depois basta gerar o QR Code para o embarque, que terá validade de 30 minutos.
Ao entrar no ônibus, basta aproximar do validador o QR Code disponível na tela do celular para que a tarifa seja debitada e o embarque liberado.
Cada passageiro pode gerar apenas um QR Code por vez. Enquanto o código estiver válido, não será possível gerar outro, sendo necessário utilizá-lo ou aguardar os 30 minutos para sua expiração.
Após a utilização do código no ônibus, entretanto, um novo QR Code pode ser gerado imediatamente. O valor da tarifa somente será debitado do saldo do cartão virtual quando o QR Code for efetivamente utilizado no validador. O QR Code será válido para um único embarque e não permitirá integração com outras linhas de ônibus e nem com o metrô.
O cartão virtual será independente do SalvadorCard físico e, por isso, os saldos não serão compartilhados. Dessa forma, não será possível utilizar no cartão virtual créditos disponíveis no cartão físico, nem transferir para o cartão físico valores inseridos no virtual.
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Confira linhas que já aceitam pagamento por QR Code:
Linhas do Terminal Águas Claras
- 1707 - Terminal Águas Claras x Hosp. Subúrbio/M. Lagoa
- 1707-01 - Hosp. do Subúrbio x Terminal Águas Claras
- 1707-02 - Terminal Águas Claras x Hosp. Subúrbio/M. Lagoa
- 1707-03 - M. Lagoa/Hosp. Subúrbio x Terminal Águas Claras
- 1708 - Terminal Águas Claras x L. Paixão/Tubarão
- 1708-01 - Tubarão/L. Paixão x Terminal Águas Claras
- 1708-02 - Terminal Águas Claras x L. Paixão/Tubarão
- 1708-03 - Terminal Águas Claras x M. Lagoa/L. Paixão/Tubarão
- 1708-04 - Terminal Águas Claras x Paripe (C. Abastecimento)
- 1708-05 - Fazenda Coutos x Terminal Águas Claras
- 1708-06 - Terminal Águas Claras x Tubarão (via Periperi)
- 1710 - Terminal Águas Claras x Valéria R1
- 1710-01 – Valéria x Terminal Águas Claras R1
- 1710-02 - Terminal Águas Claras x Valéria R1
- 1710-03 - Terminal Águas Claras x Valéria R1
- 1711 - Terminal Águas Claras x Valéria R2
- 1711-01 – Valéria x Terminal Águas Claras R2
- 1711-02 - Terminal Águas Claras x Valéria R2
- 1717 - Terminal Águas Claras x V. Alegre/Hosp. Sub.
- 1717-01 - Vista Alegre/Hosp. Sub. x Terminal Águas Claras
- 1717-02 - Terminal Águas Claras x V. Alegre/Hosp. Sub.
- 1718 - Terminal Águas Claras x Base Naval
- 1718-01 - Terminal Águas Claras x Base Naval/L. da Paixão
- 1718-02 - Base Naval x Terminal Águas Claras
- 1718-03 - Base Naval/L. da Paixão x Terminal Águas Claras
- 1718-04 - Terminal Águas Claras x Base Naval
- 1723 - Terminal Águas Claras x CEU Valéria
- 1723-01 - CEU Valéria x Terminal Águas Claras
- 1723-02 - Terminal Águas Claras x CEU Valéria
- 1701 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 7-6 (via Martacênia/Caj. 4) R1
- 1702 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 1-2-Boca da Mata
- 170201 - Hospital Municipal/Boca da Mata x Terminal Águas Claras
- 170202 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 1-2-Boca da Mata
- 1703 - Terminal Águas Claras x Ceasa-Coração de Maria
- 170301 - Coração de Maria - Terminal Águas Claras
- 1704 - Terminal Águas Claras x Hosp. Municipal-Boca da Mata
- 1705 - Terminal Águas Claras x Palestina
- 1706 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)
- 170601 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)
- 1709 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 4-6-7 (via Martacênia) R2
- 1713 - Terminal Águas Claras x Águas Claras
- 171301 - Terminal Águas Claras x Águas Claras (Mortadela)
- 1714 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 2/3/4 R1
- 171401 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 2/3/4 R1
- 171402 - Fazenda Grande 4 - Terminal Águas Claras
- 1715 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 4/3/2 R2
- 171502 - Fazenda Grande 4/3/2 x Terminal Águas Claras
- 171503 - Terminal Águas Claras x Fazenda Grande 4/3/2 R2
- 1716 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 10
- 171602 - Cajazeiras 10 - Terminal Águas Claras
- 1719 - Terminal Águas Claras x Imbuí/Boca do Rio (via Regional)
- 171901 - Terminal Águas Claras x Imbuí/Boca do Rio (via Regional)
- 1720 - Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via BR-324)
- 1721 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 11-Loteamento Santo Antônio
- 172101 - Terminal Águas Claras x Cajazeiras 11-Hosp. Municipal/Boca da Mata
- 172102 - Rótula da Boca da Mata/Cajazeiras 11 x Terminal Águas Claras
- 1722 - Terminal Águas Claras x Rua Geraldo Brasil
- 172201 - Rua Geraldo Brasil x Terminal Águas Claras
Linhas da Estação Mussurunga
- 1025 - Estação Mussurunga x Barro Duro
- 1025-01 - Barro Duro x Estação Mussurunga
- 1041 - Estação Mussurunga x Mussurunga 1 (Set. G/C)
- 1041-01 - Mussurunga 1 (Set. G/C) x Estação Mussurunga
- 1042 - Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Set. L/J)
- 1042-01 - Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (L/J/H/I)
- 1046 - Estação Mussurunga x Parque São Cristóvão
- 1046-01 - Parque São Cristóvão/S. Cristóvão x Estação Mussurunga
- 1046-02 - Parque São Cristóvão/S. Cristóvão x Estação Mussurunga
- 1048 - Estação Mussurunga x Mussurunga 2 (Set. H/I)
- 1049 - Estação Mussurunga x A Coqueirinho
- 1049-01 - A Coqueirinho x Estação Mussurunga
- 1053 - Estação Mussurunga x Ondina/Barra
- 1053-01 - Estação Mussurunga x Cimatec/Itapuã
- 1053-02 - Estação Mussurunga x Cimatec
- 1053-03 - Estação Mussurunga x Rio Vermelho
- 1055 - Estação Mussurunga x Ribeira/S. Joaquim
- 1055-01 - Ribeira/S. Joaquim x Estação Mussurunga
- 1055-02 - Estação Mussurunga x Ribeira (Largo do Tanque)
- 1057 - Estação Mussurunga x Bairro da Paz
- 1057-01 - Bairro da Paz x Estação Mussurunga
- 1067 - Estação Mussurunga x Bosque das Bromélias
- 1067-01 - Bosque das Bromélias x Estação Mussurunga
- 1069 - Estação Mussurunga x Cassange/Boca da Mata
- 1069-01 - Estação Mussurunga x Fidalgo/Boca da Mata
- 1069-02 - Estação Mussurunga x Cassange (Circular)
- 1070 - Estação Mussurunga x Piatã via Bairro da Paz
- 1077 - Estação Mussurunga x KM 17/Itapuã
- 1077-01 - KM 17 x Estação Mussurunga
- 1078 - Estação Mussurunga x Stella Maris
- 1078-01 - Estação Mussurunga x Stella Maris
- 1079 - Estação Mussurunga x Praia do Flamengo
- 1079-01 - Estação Mussurunga x Praia do Flamengo
- 1079-02 - Praia do Flamengo x Estação Mussurunga
- 1079-03 - Estação Mussurunga x Praia do Flamengo (Barraca Pipa)
- 1026 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1/Boca da Mata
- 102601 - Fazenda Grande 1/Boca da Mata x Estação Mussurunga
- 102602 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 1/Boca da Mata
- 1036 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/Jaguaribe/Caj. 8
- 103601 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/Jaguaribe/Caj. 8
- 103602 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/Jaguaribe/Caj. 8
- 1054 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 4/3/2
- 105401 - Fazenda Grande 2/3/4 x Estação Mussurunga
- 105402 - Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/3/4
- 1073 - Estação Mussurunga x Cajazeiras 11
- 107301 - Cajazeiras 11/Setor C x Estação Mussurunga
- 107302 - Estação Mussurunga x Cajazeiras 11/Setor