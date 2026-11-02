Dez novos trens para o metrô são comprados por R$ 632 milhões

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A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) concluiu formalmente o processo licitatório para a ampliação da frota do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

O órgão governamental homologou a concorrência e adjudicou o contrato de fornecimento de dez novos trens ao Consórcio Grupo Alstom, pelo valor global de R$ 632,7 milhões.

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​A convocação para a assinatura do contrato no prazo legal foi publicada no Diário Oficial do Estado. A aquisição vai injetar 40 novos carros no sistema — cada composição vai ser formada por quatro vagões —, destinados a reforçar a operação das linhas 1 e 2.

Homologação

​A homologação põe fim a um conturbado histórico que se arrastava desde 2025 e exigiu a realização de dois processos licitatórios.

Na primeira concorrência, a fabricante chinesa CRRC chegou a ter o fornecimento homologado por R$ 490,4 milhões.

No entanto, o contrato não foi assinado, culminando na revogação do certame pela CTB em agosto do ano passado, após uma série de contestações sobre os critérios de credenciamento no BNDES.

​Inversão de propostas

​A nova licitação (LP 26.003) foi lançada logo após a anulação do processo anterior. Na reabertura das propostas, a Alstom garantiu a primeira colocação ao apresentar uma oferta de R$ 632.719.519,37, superando a CRRC Changchun, que pediu R$ 636.752.840,49.

​A diferença nos valores cobrados entre os dois procedimentos chamou a atenção no setor: enquanto a Alstom elevou sua proposta em cerca de 3% na comparação com a primeira tentativa, a concorrente chinesa encareceu sua oferta em aproximadamente 30%, o que inverteu a classificação das fabricantes.

​Recursos e contestação técnica

​Inconformada com o resultado, a CRRC moveu um recurso administrativo na tentativa de inabilitar a Alstom e obter a abertura de seu próprio envelope de documentação.

A empresa chinesa apresentou 16 questionamentos à proposta técnica do consórcio rival, contestando documentos referentes à qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, representação das consorciadas e capacidade técnica.

​Um dos principais pontos combatidos pela CRRC dizia respeito a um atestado técnico sobre o fornecimento de carros para o Sydney Metro Northwest, na Austrália.

A fabricante chinesa questionou a validade jurídica de aproveitar a experiência da subsidiária Alstom Transport Austrália para comprovar a habilitação do grupo inscrito no certame baiano. O recurso, contudo, foi superado com a homologação final em favor da Alstom.