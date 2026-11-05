Documentário musical sobre Zumbi dos Palmares chega a Salvador

A história de Zumbi dos Palmares e a resistência negra brasileira ganham uma homenagem que mistura música, memória e audiovisual em Salvador. No dia 11 de novembro, às 19h, o Cine Teatro 2 de Julho recebe a exibição de “Palmares: a Herança Musical”, cine-documentário realizado pelo Instituto Cultural Cultne, com a presença do músico, compositor e diretor Altay Veloso.

A programação é gratuita, mediante retirada de ingressos uma hora antes da sessão.

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A produção acompanha o processo de criação da trilha sonora de Auto Zumbi dos Palmares, obra assinada por Altay, conhecido por composições como Alabê de Jerusalém.

Em Salvador, o artista também participa de uma apresentação musical ao lado do grupo Na Seiva da Voz, que realiza um pocket show. Roberta Garcia integra as ações, enquanto o compositor interpreta algumas de suas canções acompanhado por seu músico.



Documentário transforma a história de Palmares em música

A produção estabelece uma conexão entre a criação artística e a trajetória de um dos maiores símbolos da resistência negra no Brasil. Ao acompanhar o trabalho de Altay Veloso, o documentário mostra como as letras e melodias foram desenvolvidas para preservar a memória de Zumbi dos Palmares e destacar a música como instrumento de resistência e transmissão de conhecimentos entre gerações.

As canções foram compostas às margens de um rio, no sítio do músico, localizado em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

Para Altay, levar essa história ao audiovisual é também uma maneira de aproximar novas gerações do legado da população negra brasileira.

“A música tem a capacidade de atravessar o tempo e manter vivas histórias que não podem ser esquecidas. Com Palmares: a Herança Musical, queremos que o público se conecte não apenas à trajetória de Zumbi, mas também à força, à resistência e ao legado de um povo que continua contribuindo para a construção da identidade brasileira. Transformar essa história em música e levá-la ao audiovisual é uma forma de fazer essa memória chegar às novas gerações”, celebra.

Produção reúne artistas e pesquisadores da cultura afro-brasileira

Com direção geral de Dom Filó e David Obadia, da CULTNE, o cine-documentário reúne pesquisadores, especialistas e artistas que apresentam diferentes perspectivas sobre Palmares e a resistência negra até os dias atuais.

Entre os participantes estão Antônio Pitanga, Isabel Fillardis, Péricles, Flávio Gomes, Zezito de Araújo, Helena Theodoro, Déo Garcez, Paulo César Feital e Teresa Cristina.

A proposta vai além do registro histórico e busca explorar também os aspectos emocionais e simbólicos da trajetória de Zumbi e do processo de criação musical.

“Nossa proposta não era captar apenas informações sobre o maior líder quilombola de todos os tempos, mas trazer a dimensão emocional e simbólica que parte da observação do processo criativo e da escuta sensível dos artistas”, explica Dom Filó.

Onde assistir a Palmares: a Herança Musical em Salvador

A sessão integra a programação do Mês da Consciência Negra e será realizada no Cine Teatro 2 de Julho, no bairro da Federação. Além da exibição, o público poderá acompanhar a participação presencial de Altay Veloso e as apresentações musicais preparadas para o encontro.

Documentário Palmares: a Herança Musical