James Gunn deixa comando da DC e ex-executivo da Marvel assume cargo

A DC Studios terá uma mudança no comando a partir de dezembro. James Gunn e Peter Safran deixarão os cargos de co-CEOs em 1º de dezembro, quatro anos após assumirem a liderança do estúdio. Para ocupar a presidência e a direção criativa da empresa, a Skydance escolheu Jeremy Latcham, ex-executivo da Marvel.

A informação foi divulgada pelo The Hollywood Reporter e representa uma reviravolta nos planos para o futuro do Universo DC (DCU), que vinha sendo desenvolvido sob a gestão de Gunn e Safran.

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Latcham será responsável por supervisionar as produções de cinema, televisão e animação, além de participar das decisões sobre elenco, desenvolvimento de projetos, produção e estratégia criativa.



Quem é Jeremy Latcham, novo chefe da DC Studios?

Com passagem pela Marvel, Jeremy Latcham começou a trabalhar no estúdio em 2004 e chegou ao cargo de vice-presidente sênior de produção e desenvolvimento.

Durante sua trajetória, participou de filmes importantes do universo cinematográfico da empresa, incluindo Homem de Ferro, Os Vingadores, Guardiões da Galáxia e Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

O executivo também já trabalhou com James Gunn durante a produção da franquia Guardiões da Galáxia, o que estabelece uma relação profissional anterior entre os dois.

Na nova função, Latcham assumirá o controle das principais decisões criativas e executivas da DC Studios, em um momento de reorganização dos planos para as próximas produções.

O que acontece com James Gunn e Peter Safran?

A saída dos cargos de liderança não significa que James Gunn e Peter Safran abandonarão completamente os projetos da DC.

Gunn continua envolvido na pós-produção de Homem do Amanhã, sequência de Superman (2025) prevista para 2027, e da série The People v. Gorilla Grodd. Os dois também permanecem como produtores de The Batman: Parte II, filme previsto para 2028.

A mudança acontece após a dupla apresentar seus planos de longo prazo para o futuro da DC ao presidente da Skydance, David Ellison. Segundo informações divulgadas pelo The Hollywood Reporter, o executivo havia demonstrado apoio à continuidade do trabalho dos cineastas.

Quais produções foram lançadas durante a gestão da dupla?

James Gunn e Peter Safran assumiram a liderança da DC Studios com a missão de estabelecer uma nova continuidade para os personagens da editora, integrando filmes e séries em um mesmo universo.

Entre os projetos desenvolvidos durante a gestão estão Superman (2025), Supergirl, Cara-de-Barro, O Pinguim, a segunda temporada de Pacificador e Lanternas.

A proposta era reorganizar as produções da DC e estabelecer uma identidade criativa compartilhada entre as diferentes adaptações dos personagens.

James Gunn e Peter Safran comentam mudança na DC

Em declaração sobre o encerramento do ciclo na liderança executiva, os cineastas relembraram o trabalho realizado nos últimos quatro anos e comentaram a chegada de Jeremy Latcham ao comando do estúdio.

Leia declaração na íntegra:

“Há quatro anos, nos propusemos a unir a DC sob uma única visão criativa. Nesse período, ajudamos a devolver Superman ao coração da DC, enquanto abrimos novas portas e contamos novas histórias no cinema e na televisão com Pacificador, Comandos de Criatura, Lanternas e Cara de Barro. Temos muito orgulho da equipe que transformou essa ambição em realidade, incluindo os atores, as equipes e os executivos com quem tivemos a oportunidade de colaborar. Compartilhamos uma história criativa com Jeremy desde os tempos da Marvel e estamos ansiosos para ver a perspectiva que ele trará para o próximo capítulo da DC. Estamos animados para voltar ao que nos atraiu para esse trabalho desde o início: contar as histórias que amamos, incluindo o próximo capítulo da jornada de Clark e Lex em Man of Tomorrow.”