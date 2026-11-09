Netflix anuncia nova série de Stranger Things para 2028; veja trailer

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A Netflix anunciou de surpresa uma nova série em live-action do universo de “Stranger Things”, com estreia prevista para 2028. A produção será um prelúdio ambientado em Marion, Nevada, na década de 1950, antes dos acontecimentos da história original.

O anúncio foi feito durante o Stranger Things Day, data que marca o aniversário ficcional do desaparecimento de Will Byers. Para a tristeza de muitos fãs que esperavam uma continuação da história de Eleven e seus amigos, a nova produção não dará sequência à trama original.

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Assim, a história se passará antes dos acontecimentos de “Stranger Things” e da peça “Stranger Things: The First Shadow”, que explora o passado de Henry Creel em Hawkins, em 1959.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores da franquia, estão envolvidos no projeto ao lado de Kate Trefry, roteirista da série original e da peça, que será a showrunner. Já Joe Wright, conhecido pelos filmes “Orgulho e Preconceito” e “Desejo e Reparação”, dirigirá os três primeiros episódios.

As gravações acontecerão no Novo México, nos Estados Unidos. Até o momento, a Netflix não divulgou informações sobre o elenco.

Assista ao teaser de “Outros Mundos: Uma Aventura Stranger Things”: