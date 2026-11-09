5 animes curtos e incríveis para terminar em uma tarde no Crunchyroll

Encontrar um anime envolvente para assistir sem precisar passar semanas acompanhando dezenas de episódios pode ser um desafio. Felizmente, o catálogo do Crunchyroll reúne produções curtas que conseguem conquistar o público com histórias marcantes, personagens cativantes e diferentes gêneros.

Para quem gosta de animações japonesas, as opções vão muito além das tradicionais aventuras repletas de ação. Há espaço para dramas emocionantes, narrativas sobre amadurecimento, histórias de amizade e até produções que misturam humor e situações do cotidiano.

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Outro atrativo está na duração: com temporadas de apenas 6 a 12 episódios, essas produções são ideais para quem procura uma boa maratona sem comprometer todo o fim de semana. Algumas, inclusive, conquistaram avaliações expressivas em plataformas especializadas, como IMDb e MyAnimeList.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com cinco animes curtos e incríveis para assistir no Crunchyroll. São histórias de diferentes estilos que merecem entrar na sua próxima sessão de streaming.

5 animes para ver agora no Crunchyroll!

Takopi’s Original Sin (2025)

Este anime possui apenas uma temporada com 6 episódios - Foto: Divulgação

Com a missão de espalhar a felicidade, um alienígena é enviado à Terra. Durante sua jornada, ele conhece Shizuka, uma garotinha solitária e melancólica que passa a chamá-lo de Takopi. Decidido a cumprir sua missão, o visitante começa uma aventura ao lado da menina, na tentativa de apresentar a ela o verdadeiro significado da felicidade.



Baseado no mangá de Taizan 5, Takopi’s Original Sin equilibra sensibilidade e diversão em uma narrativa que vai além das primeiras aparências. Com Kurumi Mamiya (Hamtaro) e Reina Ueda (Chainsaw Man) no elenco de voz, o anime conquistou avaliações de 8,9 no IMDb e 8,87 no MyAnimeList.

Temporadas: 1

1 Episódios: 6

6 Duração: 26 minutos por episódio

Smoking Behind the Supermarket with You (2026)

Esse anime conta com apenas 12 episódios de 23 minutos - Foto: Divulgação

Sasaki é um trabalhador sobrecarregado, enquanto Yamada é uma motociclista misteriosa. Apesar de não terem muito em comum, os dois começam a se encontrar atrás do supermercado favorito de Sasaki para fumar e compartilhar momentos de suas vidas. Aos poucos, esses encontros inesperados dão espaço a conversas repletas de humor e sensibilidade.

Uma das novidades do catálogo do Crunchyroll, Smoking Behind the Supermarket with You tem conquistado o público e a crítica. A produção alcançou nota 8,3 no IMDb e 8,36 no MyAnimeList. No elenco de voz, destacam-se Seena Hoshiki (Bocchi The Rock!) e Takuya Satou (Haikyuu!!).

Temporadas: 1

1 Episódios: 12

12 Duração: 23 minutos por episódio



ERASED (2016)

Anime de viagem no tempo é uma ótima opção para uma maratona rápida - Foto: Divulgação

Para quem gosta de suspense, drama e viagens no tempo, ERASED apresenta a história de Satoru Fujinuma, um jovem que possui a habilidade de voltar alguns instantes no passado. Quando acaba acusado de assassinato, ele retorna a um período ainda mais distante de sua vida e percebe que acontecimentos do presente estão relacionados ao desaparecimento de uma colega de infância.



Baseado na obra do mangaká Kei Sanbe, o anime combina mistério e emoção em uma trama que mantém o espectador envolvido até os últimos episódios. A produção recebeu nota 8,4 no IMDb e 8,3 no MyAnimeList. O elenco de voz conta com Shinnosuke Mitsushima (Mutafukaz) e Aoi Yuuki (One Punch Man).

Temporadas: 1

1 Episódios: 12

12 Duração: 23 minutos por episódio



Usagi Drop (2011)

Anime é uma opção para quem busca uma opção emocionante e divertida - Foto: Divulgação

Baseado no mangá de Yumi Unita, Usagi Drop acompanha Daikichi, um homem de 30 anos que fica abalado com a notícia da morte de seu avô. Durante o velório, ele conhece Rin, uma garotinha que era filha escondida do familiar. Para evitar que a menina seja enviada a um orfanato, Daikichi decide adotá-la e assume a responsabilidade de criá-la.

Divertido e sensível, o anime aborda os desafios e as descobertas da paternidade por meio da relação entre os protagonistas. A produção está disponível com dublagem em português, com Fernando Ferraz (O Jogo da Morte) e Raíssa Bueno (Violet Evergarden) no elenco de voz. Usagi Drop conquistou nota 8,2 no IMDb e 8,31 no MyAnimeList.

Temporadas: 1

1 Episódios: 11

11 Duração: aproximadamente 23 minutos por episódio



Bocchi The Rock! (2022)

Anime é ideal para quem gosta de musicais - Foto: Divulgação

Bocchi-chan é uma estudante solitária que ama música e sonha em fazer parte de uma banda. Quando seu caminho cruza com o de Nijika Ijichi, uma colega de escola que está procurando uma guitarrista, a jovem enxerga uma oportunidade de realizar seu grande desejo e superar as próprias dificuldades.



Ideal para quem gosta de animes musicais, Bocchi The Rock! é uma adaptação do mangá de Aki Hamaji. Com Yoshino Aoyama (Overlord) e Saku Mizuno (Selection Project) no elenco de voz, a produção recebeu nota 7,6 no IMDb e 8,2 no MyAnimeList.