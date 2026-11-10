NOVIDADE!
Novo filme de suspense da Netflix é opção perfeita para terça (10/11)
Produção aposta em mistério e reviravoltas para quem procura algo novo no streaming
Chegou a terça-feira, 10, e, em meio à correria da semana, encontrar um filme envolvente para assistir pode ser uma boa maneira de desacelerar. Para quem gosta de suspense criminal, histórias de tribunal e personagens cheios de contradições, a Netflix acaba de adicionar ao catálogo uma produção francesa que merece atenção.
Intitulado Um Bom Advogado, o longa de 2026 é dirigido por Tristan Séguéla e acompanha um advogado criminalista que vê a própria carreira ameaçada após sofrer uma overdose durante uma audiência.
Depois de passar por uma clínica de reabilitação, ele recebe uma última oportunidade para continuar exercendo a profissão, mas precisa preparar sua defesa em apenas sete dias.
Leia Também:
Estrelado por Laurent Lafitte, Mélanie Laurent e Anthony Bajon, o filme estreou no Festival Internacional de Cinema de Veneza de 2026 e combina drama, suspense e investigação em uma história marcada por conflitos profissionais e pessoais.
Uma overdose no tribunal muda tudo
Léonard Landry (Laurent Lafitte) é um advogado criminalista talentoso, mas que mantém uma rotina marcada pelo consumo de álcool e cocaína. Convencido de que consegue administrar os próprios excessos, ele leva uma vida profissional agitada, acumulando compromissos e confiando na própria capacidade de resolver qualquer problema.
A situação muda quando, durante uma audiência, ele sofre uma overdose diante dos juízes. O episódio expõe seu vício e coloca em risco o direito de continuar exercendo a advocacia.
Após três semanas em uma clínica de reabilitação, Landry retorna ao trabalho com uma missão: preparar a própria defesa e convencer os responsáveis por seu julgamento de que está em condições de voltar à profissão.
O prazo é curto. Ele tem apenas sete dias para tentar recuperar a carreira, enquanto enfrenta as consequências de suas escolhas e a desconfiança de quem conviveu com seu comportamento.
Advogada e antigo romance entram na história
Para enfrentar o julgamento, Landry procura Iris Saint-Didier (Mélanie Laurent), colega de profissão com quem já teve um relacionamento amoroso.
Apesar de conhecer a capacidade jurídica do protagonista, Iris tem motivos para desconfiar de suas promessas. A relação entre os dois torna a parceria ainda mais complicada, principalmente porque ela não pretende ignorar os problemas provocados pelo antigo companheiro.
A aproximação ganha novos contornos quando Landry revela informações que podem mudar um caso conduzido por Iris. A investigação envolve um poderoso grupo industrial acusado de cumplicidade com grupos armados na África e uma jovem testemunha congolesa.
Enquanto tenta ajudar a colega, o advogado também precisa lidar com Noé (Anthony Bajon), um estagiário idealista que passa a acompanhar sua rotina profissional. Carole Bouquet completa o elenco principal como Anne Lamarck.
Laurent Lafitte é um dos destaques do filme
Um dos principais atrativos de Um Bom Advogado está na interpretação de Laurent Lafitte. O ator constrói um protagonista arrogante, impulsivo e extremamente habilidoso, cuja inteligência jurídica contrasta com a dificuldade de administrar a própria vida.
Depois da reabilitação, Landry tenta demonstrar que mudou, mas não abandona completamente sua personalidade. A atuação mantém a dúvida sobre suas reais intenções: até que ponto ele está comprometido com a recuperação e quanto de suas promessas faz parte de mais uma tentativa de convencer as pessoas ao redor?
Anthony Bajon também contribui para a dinâmica da história ao interpretar Noé, que representa um contraponto à postura do advogado. A relação entre os dois acrescenta momentos de humor e coloca em discussão a responsabilidade de quem ocupa uma posição de autoridade.
Filme tem reviravoltas, mas apresenta problemas
Apesar de contar com um protagonista interessante e um elenco consistente, o longa tenta desenvolver diferentes conflitos em pouco tempo.
O julgamento de Landry, a investigação conduzida por Iris, o envolvimento com o grupo industrial e a relação com o estagiário disputam espaço na narrativa. Algumas situações acabam resolvidas rapidamente, enquanto determinadas reviravoltas exigem certa disposição do espectador para aceitar os caminhos escolhidos pelo roteiro.
Ainda assim, a combinação de drama jurídico, conflitos pessoais e suspense mantém o interesse, especialmente pela atuação de Lafitte.
Vale a pena?
Sim, principalmente para quem gosta de tramas tensas e cheias de suspense. Um Bom Advogado é uma opção para quem procura uma história criminal com conflitos de tribunal, personagens controversos e uma corrida contra o tempo.
O filme também pode agradar a quem acompanha produções como O Poder e a Lei e Better Call Saul, que exploram os bastidores da advocacia e os limites éticos de seus protagonistas.
Embora algumas reviravoltas sejam apressadas, a atuação de Laurent Lafitte sustenta a narrativa e faz o longa valer a atenção de quem busca uma novidade no catálogo da Netflix.