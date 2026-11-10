MAFRO recebe exposição inédita sobre arquitetura afro-brasileira

O Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia (MAFRO-UFBA), no Pelourinho, recebe nesta sexta-feira, 13, até 26 de março de 2027, a exposição inédita “Arquitetura Afro-Brasileira: Herança, Expressão e Continuidade”, em sintonia ao Novembro Negro.

Realizada pelo Cambará, Instituto de Fomento à Arquitetura Afro-Brasileira, a exposição conta com 52 obras entre documentos históricos, fotografias, filmes, pinturas, esculturas, colagens, dentre outras linguagens artísticas.

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A iniciativa é assinada pelos curadores Gabriela de Matos, vencedora do Leão de Ouro de Melhor Participação Nacional na Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza (2023); e Raphael Bento, integrante do comitê curatorial da próxima edição da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo em 2027. O projeto propõe evidenciar como as comunidades negras contribuíram para a formação e continuam transformando a arquitetura brasileira.

Entre os destaques, está a instalação “Arquitetura da Olaria Brasileira - Modelagens Afro e Indígena” desenvolvida especialmente para a exposição, de J. Melo, artista visual, arquiteto e pesquisador pernambucano de Tracunhaém.

“Mais do que apresentar uma coleção de obras, a exposição propõe uma revisão de perspectiva: a arquitetura afro-brasileira não começa apenas quando pessoas negras ingressam nas universidades ou passam a atuar formalmente na profissão. Ela também está nos quilombos, nos terreiros, nas formas coletivas de organização do território, nas técnicas tradicionais e nas soluções criadas para responder às necessidades de diferentes comunidades. São conhecimentos transmitidos, transformados e reinventados ao longo do tempo, que conectam heranças africanas, experiências da diáspora e a construção de expressões próprias em solo brasileiro. Nesse sentido, as artes visuais são a ponte para mostrarmos isso”, destacam os curadores.

Além disso, as obras são distribuídas em três núcleos: “Outras Formas de Compreender”, “Outras Formas de Subverter” e “Outras Formas de Fazer”, que articulam referências históricas, questionamentos às narrativas tradicionais da arquitetura e práticas contemporâneas de criação e ocupação dos territórios.

O projeto conta com o apoio do Rearc Institute e tem obras cedidas pelo Cultne. Além de ter visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 13h30 às 17h, e fechada aos finais de semana. A entrada é gratuita.