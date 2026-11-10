Após polêmica, repasse de dinheiro público para shows pode ter novas regras

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Após o cancelamento de shows de Jorge e Mateus em Recife e Fortaleza por causa de uma declaração política, o deputado federal Pastor Isidório (Avante) apresentou um projeto de lei para proibir o uso de dinheiro público na contratação de artistas que promovam discriminação ou violência contra estados e seus moradores.

A aplicação da medida dependerá de um procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, além da análise do contexto em que a manifestação ocorreu.

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O texto também ressalva que críticas políticas, sátiras e manifestações artísticas legítimas não poderão, por si só, justificar a restrição.

As regras deverão ser cumpridas por órgãos e entidades responsáveis por contratações artísticas com recursos federais, inclusive quando houver repasse de verbas para a realização de eventos.

O que diz a justificativa

Na justificativa, Isidório afirma que o dinheiro público não deve financiar artistas que humilhem ou estimulem o ódio contra brasileiros de outros estados.

Para o deputado, a liberdade artística, embora seja um direito constitucional, "não pode servir de justificativa para práticas discriminatórias".

O deputado federal Pastor Isidório (Avante) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Isidório defende que os recursos públicos devem beneficiar a coletividade, sem incentivar divisões entre a população.

Entenda a polêmica envolvendo Jorge e Mateus

A repercussão começou em 20 de outubro, quando Jorge participou de um encontro de artistas sertanejos em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Durante o evento, realizado em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, o cantor adaptou um trecho da música "Pode Chorar", sucesso da própria dupla, para: "Pode chorar, mas eu não voto no PT".

A fala não fez referência ao Nordeste e Mateus não se manifestou politicamente no episódio.

Ainda assim, a declaração provocou reações nas redes sociais e críticas à contratação da dupla para eventos públicos na região, que majoritariamente vota no PT.

Após a repercussão, os shows de Jorge e Mateus previstos para as festas de fim de ano de Recife e Fortaleza foram cancelados e retirados da programação.

Apesar dos cancelamentos nas duas capitais, a dupla foi confirmada no Festival Virada Salvador, onde se apresenta em 31 de dezembro.