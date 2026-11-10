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PROJETO NA CÂMARA

Após polêmica, repasse de dinheiro público para shows pode ter novas regras

Projeto em tramitação na Câmara quer punir artistas que promovam violência

Ane Catarine
Por
Dupla sertaneja Jorge e Mateus
Dupla sertaneja Jorge e Mateus - Foto: Divulgação/ Mateus Ross
Eleições 2026

Após o cancelamento de shows de Jorge e Mateus em Recife e Fortaleza por causa de uma declaração política, o deputado federal Pastor Isidório (Avante) apresentou um projeto de lei para proibir o uso de dinheiro público na contratação de artistas que promovam discriminação ou violência contra estados e seus moradores.

A aplicação da medida dependerá de um procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, além da análise do contexto em que a manifestação ocorreu.

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O texto também ressalva que críticas políticas, sátiras e manifestações artísticas legítimas não poderão, por si só, justificar a restrição.

As regras deverão ser cumpridas por órgãos e entidades responsáveis por contratações artísticas com recursos federais, inclusive quando houver repasse de verbas para a realização de eventos.

O que diz a justificativa

Na justificativa, Isidório afirma que o dinheiro público não deve financiar artistas que humilhem ou estimulem o ódio contra brasileiros de outros estados.

Para o deputado, a liberdade artística, embora seja um direito constitucional, "não pode servir de justificativa para práticas discriminatórias".

O deputado federal Pastor Isidório (Avante)
O deputado federal Pastor Isidório (Avante) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Isidório defende que os recursos públicos devem beneficiar a coletividade, sem incentivar divisões entre a população.

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Entenda a polêmica envolvendo Jorge e Mateus

A repercussão começou em 20 de outubro, quando Jorge participou de um encontro de artistas sertanejos em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Durante o evento, realizado em Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, o cantor adaptou um trecho da música "Pode Chorar", sucesso da própria dupla, para: "Pode chorar, mas eu não voto no PT".

A fala não fez referência ao Nordeste e Mateus não se manifestou politicamente no episódio.

Ainda assim, a declaração provocou reações nas redes sociais e críticas à contratação da dupla para eventos públicos na região, que majoritariamente vota no PT.

Após a repercussão, os shows de Jorge e Mateus previstos para as festas de fim de ano de Recife e Fortaleza foram cancelados e retirados da programação.

Apesar dos cancelamentos nas duas capitais, a dupla foi confirmada no Festival Virada Salvador, onde se apresenta em 31 de dezembro.

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Tags

Bahia Jorge e Mateus Pastor Sargento Isidório Política

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