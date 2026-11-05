DE VOLTA À ROTINA
Mais votado da Bahia, Isidório volta à Câmara de forma inusitada; veja vídeo
Deputado federal foi reeleito com mais de 248 mil votos nas eleições deste ano
Reeleito como o deputado federal mais votado da Bahia, com 248.147 votos, Pastor Sargento Isidório (Avante) retornou às atividades na Câmara dos Deputados, em Brasília, na quarta-feira, 4, de uma forma inusitada.
O parlamentar percorreu os corredores da Casa com uma Bíblia nas mãos e cantando um louvor em agradecimento pela votação expressiva nas urnas. O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais.
“Estou de volta à Câmara! Qualquer dúvida, procure o gabinete do ‘doido por Jesus’. Estou de volta, hein? Cheguei, Brasília! O mais votado da Bahia e quem faz isso é Jesus. Quem bota um doido pela segunda vez o mais votado do estado, tem nome, e é Jesus”, disse.
Confira o vídeo:
Isidório se autoproclama “ex-gay” e é fundador da Fundação Doutor Jesus, centro de reabilitação para dependentes químicos localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.
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Deputados federais mais votados da Bahia
Depois de Pastor Sargento Isidório, os deputados federais mais votados foram:
- Antonio Brito (PSD): reeleito com 205.815 votos;
- Neto Carletto (Avante): reeleito com 197.240 votos;
- Daniel Alencar (PSD): eleito com 192.492 votos.