Mais votado da Bahia, Isidório volta à Câmara de forma inusitada; veja vídeo

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Reeleito como o deputado federal mais votado da Bahia, com 248.147 votos, Pastor Sargento Isidório (Avante) retornou às atividades na Câmara dos Deputados, em Brasília, na quarta-feira, 4, de uma forma inusitada.

O parlamentar percorreu os corredores da Casa com uma Bíblia nas mãos e cantando um louvor em agradecimento pela votação expressiva nas urnas. O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais.

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“Estou de volta à Câmara! Qualquer dúvida, procure o gabinete do ‘doido por Jesus’. Estou de volta, hein? Cheguei, Brasília! O mais votado da Bahia e quem faz isso é Jesus. Quem bota um doido pela segunda vez o mais votado do estado, tem nome, e é Jesus”, disse.

Confira o vídeo:

Isidório se autoproclama “ex-gay” e é fundador da Fundação Doutor Jesus, centro de reabilitação para dependentes químicos localizado em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Deputados federais mais votados da Bahia

Depois de Pastor Sargento Isidório, os deputados federais mais votados foram: