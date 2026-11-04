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BOICOTE?

Jorge e Mateus têm shows cancelados no Nordeste após Eleições

Um dos cantores apoio Flávio Bolsonaro durante o 2º turno das Eleições 2026

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
A dupla tinha agenda de shows a cumprir no Nordeste
A dupla tinha agenda de shows a cumprir no Nordeste - Foto: Divulgação

Jorge e Mateus não estão sendo mais bem-vindos na região Nordeste após o fim das Eleições 2026. A dupla sertaneja está sofrendo uma espécie de boicote e já tiveram dois shows cancelados, nas cidades de Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Os cancelamentos foram anunciados pelos prefeitos das respectivas cidades, na noite desta terça-feira, 3. Os políticos publicaram vídeos em seus perfis do Instagram, alegando que os artistas desrespeitaram a região, e por isso não devem ganhar dinheiro no local onde tanto criticam.

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“Final de ano é sempre um momento de união, unidade, fraternidade, estar junto de quem a gente ama, de muito amor e também de renovação da esperança. E é justamente por esse motivo que não há mais clima para a apresentação da dubla Jorge e Mateus dentro da nossa programação”, disse Victor Marques (PCdoB), prefeito de Recife.

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“Diante das questões posteriores que geraram polêmica, tirando o foco do nosso real objetivo, que é fazer uma das maiores e mais animadas festas populares do país, foi acordado o cancelamento do contrato de participação da dupla na celebração deste ano, de forma absolutamente legal”, reforçou Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza.

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Um post compartilhado por Evandro Leitão (@evandroleitao)

Entendo o motivo do cancelamento

O cancelamento das apresentações da dupla começaram após a circulação de um vídeo de Jorge durante a campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado na disputa presidencial.

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Na gravação, o artista brinca com outros colegas do sertanejo e afirma: “Pode chorar, mas eu não voto no PT”. Embora a frase não tenha ligação direta com o Nordeste, moradores da região ficaram indignados, pois os nordestinos foram os que mais votaram no candidato eleito Lula, do PT.

Vale lembrar que Mateus não esteve presente durante a manifestação a favor de Flávio e não declarou publicamente seu voto. O artista se manteve neutro durante as Eleições 2026.

Pronunciamento Jorge

Ciente da polêmica em torno do caso, Jorge se manifestou sobre os cancelamentos das apresentações. O cantor publicou um comunicado em seu perfil oficial do Instagram e negou a informação de que teria faldo mal do Nordeste.

"Diante de algumas informações que circularam nas redes sociais nos últimos dias, considero importante esclarecer que as falas que estão sendo atribuídas a mim, especialmente em relação ao Nordeste e ao povo nordestino, não são verdadeiras. Nunca fiz essas declarações e jamais me referiria dessa forma a uma região pela qual tenho tanto carinho, admiração e respeito", escreveu.

O artista ainda aproveitou a ocasião para isentar Mateus, alegando que seu posicionamento não reflete a opinião da dupla. "Faço esse esclarecimento em meu nome, por se tratar de uma situação relacionada a mim, e não ao Mateus ou à nossa trajetória como dupla", declarou.

"Tenho uma gratidão imensa pelo povo nordestino, por sua cultura, sua história e por tudo que essa região representa para a música brasileira e para a minha própria caminhada. [...] Meu desejo é que o nosso país esteja bem, que as pessoas estejam bem e que nunca percamos o respeito uns pelos outros", finalizou.

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Tags

eleições 2026 Jorge e Mateus Nordeste

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