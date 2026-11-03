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POLÊMICA

Falou mal do Nordeste? Jorge e Mateus são detonados após contratações

Revolta do público, principalmente nordestino, aconteceu devido uma declaração de Jorge

Edvaldo Sales
Por
Dupla sertaneja está no centro de uma polêmica sobre política
Dupla sertaneja está no centro de uma polêmica sobre política - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A dupla Jorge & Mateus se tornou alvo de críticas nas redes sociais após eles serem anunciados como atrações das festas de Réveillon no Ceará e no Pernambuco.

A revolta do público, principalmente nordestino, aconteceu devido à declaração de Jorge durante a campanha presidencial de 2026, quando apoiou Flávio Bolsonaro (PL).

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“Pode chorar, mas eu não voto no PT”

O cantor participou de um movimento no qual aparece cantando “pode chorar, mas eu não voto no PT”. Ele não mencionou o Nordeste na fala. A região entrou na discussão quando parte do público questionou a escolha da dupla para os shows.

O vídeo que motivou as reclamações foi gravado em 20 de outubro, em um ato no qual cantores sertanejos manifestaram apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Foi nesse contexto que Jorge declarou que não votaria no partido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do senador no segundo turno. A frase foi dita por ele, não por Mateus.

Anúncio de show por prefeito petista

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, uma semana depois, em 27 de outubro, Jorge & Mateus na programação da festa de fim de ano da cidade.

A filiação do prefeito chamou a atenção de parte dos internautas, pois o artista que havia declarado seu voto contra o PT agora era apresentado como atração do Réveillon por um político da sigla.

A discussão nos comentários se estendeu ao show do Recife. Lula recebeu mais votos no Nordeste, e parte dos internautas associou a fala de Jorge à presença dos artistas nas duas capitais.

A cobrança passou a ser dirigida a ambos porque é a dupla que vai se apresentar, embora o vídeo registre a posição política de apenas um dos cantores.

“Vão cantar no quintal de Goiás”, “Por mim não são bem-vindos no Recife! Respeitem o Nordeste e os nordestinos” e “Jorge queimou a dupla perante o Nordeste, e Mateus vai pagar junto” foram alguns dos comentários feitos nas redes sociais.

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Jorge & Mateus

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