Falou mal do Nordeste? Jorge e Mateus são detonados após contratações

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A dupla Jorge & Mateus se tornou alvo de críticas nas redes sociais após eles serem anunciados como atrações das festas de Réveillon no Ceará e no Pernambuco.

A revolta do público, principalmente nordestino, aconteceu devido à declaração de Jorge durante a campanha presidencial de 2026, quando apoiou Flávio Bolsonaro (PL).

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“Pode chorar, mas eu não voto no PT”

O cantor participou de um movimento no qual aparece cantando “pode chorar, mas eu não voto no PT”. Ele não mencionou o Nordeste na fala. A região entrou na discussão quando parte do público questionou a escolha da dupla para os shows.

O vídeo que motivou as reclamações foi gravado em 20 de outubro, em um ato no qual cantores sertanejos manifestaram apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Foi nesse contexto que Jorge declarou que não votaria no partido de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário do senador no segundo turno. A frase foi dita por ele, não por Mateus.

Anúncio de show por prefeito petista

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou, uma semana depois, em 27 de outubro, Jorge & Mateus na programação da festa de fim de ano da cidade.

A filiação do prefeito chamou a atenção de parte dos internautas, pois o artista que havia declarado seu voto contra o PT agora era apresentado como atração do Réveillon por um político da sigla.

A discussão nos comentários se estendeu ao show do Recife. Lula recebeu mais votos no Nordeste, e parte dos internautas associou a fala de Jorge à presença dos artistas nas duas capitais.

A cobrança passou a ser dirigida a ambos porque é a dupla que vai se apresentar, embora o vídeo registre a posição política de apenas um dos cantores.

“Vão cantar no quintal de Goiás”, “Por mim não são bem-vindos no Recife! Respeitem o Nordeste e os nordestinos” e “Jorge queimou a dupla perante o Nordeste, e Mateus vai pagar junto” foram alguns dos comentários feitos nas redes sociais.