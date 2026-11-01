De Togo para Salvador: conheça a história que vai inspirar o Ilê Aiyê

A força matriarcal do Togo, país da África Ocidental, atravessa o oceano Atlântico e desembarcará em Salvador para o Carnaval 2027. Escolhido pelo Ilê Aiyê como inspiração para ir à avenida, o país se destaca pela riqueza cultural e pela força de suas mulheres.

Com o tema “Togo – O Assigamé e o Império das Nana Benz”, o Mais Belo dos Belos contará a história de um dos maiores fenômenos de empreendedorismo feminino do continente africano. O anúncio foi realizado neste domingo, 1º, durante a celebração dos 52 anos do bloco afro, no Pelourinho, em Salvador.

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O Assigamé é o principal mercado central de Lomé, capital togolesa, e funciona como um dos centros da economia local. O espaço também é um território geográfico e cultural onde as mulheres historicamente tiveram papel de destaque no comércio e na moda da África Ocidental.

As Nana Benz foram um grupo de mulheres empresárias togolesas que construíram verdadeiros impérios econômicos a partir do comércio de tecidos africanos estampados em cera, conhecidos como wax ou pagne.

Entre as décadas de 1970 e 1980, elas ganharam destaque no mercado e se tornaram referências de autonomia financeira e empreendedorismo feminino. Em 2027, as ladeiras do Curuzu serão tomadas pelos luxuosos tecidos e pela altivez das grandes matriarcas do Togo.

"Exaltar força das mulheres"

Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor do bloco afro, Edmilson Lopes, explicou que a escolha do tema busca apresentar ao público a trajetória dessas mulheres e aproximar a experiência togolesa da realidade brasileira.

“A gente está trazendo uma referência dessas mulheres lutadoras, de uma experiência extremamente positiva que aconteceu no continente africano. Estamos falando dessas empresárias. E, nas entrelinhas, vocês vão perceber que estamos falando de matriarcado. A gente quer que as coisas aconteçam aqui nesse nível”, explicou.

Edmilson Lopes, diretor do Ilê Aiyê, no lançamento do tema do Carnaval 2027 - Foto: André Frutuôso | Estúdio Casa de Mainha

Segundo Edmilson, a proposta também estará presente nas atividades do Novembro Negro, a partir do dia 20 de novembro, e não ficará restrita aos dias de desfile no Carnaval.

“Estou falando das Nana Benz, das nossas empreendedoras no Brasil, desse movimento político que vocês fazem acontecer o tempo todo, que são transformação. E esse lema é uma casa matriarcal. E, sendo uma casa matriarcal, tem que falar de nossas mulheres, de forma positiva, exaltar, respeitar e dizer o quanto vocês são importantes nesse universo para nós”, afirmou.