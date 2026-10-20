Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL

ANCESTRALIDADE

Afoxé Filhas de Gandhy lança música-tema do Carnaval 2027

Canção celebra as águas e a força das mulheres

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Bloco é o primeiro afoxé composto exclusivamente por mulheres no Brasil
Bloco é o primeiro afoxé composto exclusivamente por mulheres no Brasil - Foto: Divulgação

Composta por Silvana Magda Lynch e interpretada por Márcia Short, “Canto de Ajé” foi lançada pelo Afoxé Filhas de Gandhy como música-tema do Carnaval 2027. A canção traz o enredo “Ajé Olokun: A Realeza do Ouro Abissal” e celebra as águas e a força ancestral das mulheres.

“A letra nasceu do desejo de celebrar Ajé e a força das águas. Cada imagem do canto evoca a riqueza do oceano e a ancestralidade que vive em nós”, afirma Silvana, escritora da música.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Márcia Short interpreta música tema do Carnaval 2027 do Afoxé Filhas de Gandhy.
Márcia Short interpreta música tema do Carnaval 2027 do Afoxé Filhas de Gandhy. - Foto: Divulgação

Márcia Short, que interpreta a música, também convida o público a mergulhar nas histórias e riquezas guardadas pelo oceano.

“Estar com as Filhas de Gandhy neste Carnaval é uma alegria e uma honra. Canto de Ajé me aproximou de uma história de força, beleza e ancestralidade”, relata.

Leia Também:

CARNAVAL 2027

Netinho será homenageado no Carnaval de Salvador 2027
Netinho será homenageado no Carnaval de Salvador 2027 imagem

GUIA COMPLETO

Carnaval de Salvador 2027: veja opções de hospedagem fora da muvuca
Carnaval de Salvador 2027: veja opções de hospedagem fora da muvuca imagem

VEM AÍ!

Carnaval de Salvador 2027: veja tudo o que já está confirmado para a folia
Carnaval de Salvador 2027: veja tudo o que já está confirmado para a folia imagem

Os arranjos de Adail Scarpelini unem elementos do ijexá a sonoridades contemporâneas. Além de assinar os arranjos, ele toca violão, guitarra e baixo. A faixa conta ainda com a participação de Rosemeire Silva Santos, conhecida como Ratinha, na percussão, Paulo Batera, na bateria, e Alegria, nos teclados.

As Gandhydivas que integram a percussão e os vocais são Paula Marine dos Santos, Tatiane Souza dos Santos, Cristiane Barcellar Santos, Suellen dos Santos de Araújo, Tatiane Brito Gonçalves e Danielle da Silva Rodrigues.

No Estúdio CDA, Nau Scaldaferri ficou responsável pela edição, gravação, mixagem e masterização da faixa. Já disponível nas plataformas digitais, “Canto de Ajé” abre a preparação do Afoxé Filhas de Gandhy para o Carnaval 2027.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Carnaval 2027 filhas de gandhy

Relacionadas

Mais lidas