Afoxé Filhas de Gandhy lança música-tema do Carnaval 2027

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Composta por Silvana Magda Lynch e interpretada por Márcia Short, “Canto de Ajé” foi lançada pelo Afoxé Filhas de Gandhy como música-tema do Carnaval 2027. A canção traz o enredo “Ajé Olokun: A Realeza do Ouro Abissal” e celebra as águas e a força ancestral das mulheres.

“A letra nasceu do desejo de celebrar Ajé e a força das águas. Cada imagem do canto evoca a riqueza do oceano e a ancestralidade que vive em nós”, afirma Silvana, escritora da música.

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Márcia Short interpreta música tema do Carnaval 2027 do Afoxé Filhas de Gandhy. - Foto: Divulgação

Márcia Short, que interpreta a música, também convida o público a mergulhar nas histórias e riquezas guardadas pelo oceano.

“Estar com as Filhas de Gandhy neste Carnaval é uma alegria e uma honra. Canto de Ajé me aproximou de uma história de força, beleza e ancestralidade”, relata.

Os arranjos de Adail Scarpelini unem elementos do ijexá a sonoridades contemporâneas. Além de assinar os arranjos, ele toca violão, guitarra e baixo. A faixa conta ainda com a participação de Rosemeire Silva Santos, conhecida como Ratinha, na percussão, Paulo Batera, na bateria, e Alegria, nos teclados.

As Gandhydivas que integram a percussão e os vocais são Paula Marine dos Santos, Tatiane Souza dos Santos, Cristiane Barcellar Santos, Suellen dos Santos de Araújo, Tatiane Brito Gonçalves e Danielle da Silva Rodrigues.

No Estúdio CDA, Nau Scaldaferri ficou responsável pela edição, gravação, mixagem e masterização da faixa. Já disponível nas plataformas digitais, “Canto de Ajé” abre a preparação do Afoxé Filhas de Gandhy para o Carnaval 2027.