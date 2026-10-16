Carnaval de Salvador 2027: veja opções de hospedagem fora da muvuca

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A escolha do bairro para se hospedar durante o Carnaval de Salvador determina o tempo de deslocamento, o nível de ruído noturno e o acesso aos circuitos oficiais da festa: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

Listamos dados sobre bairros estratégicos localizados fora do eixo de maior aglomeração, com perfis de uso e estimativas de preços de hospedagem para o período de 5 dias do feriado.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

1. Rio Vermelho

Rio Vermelho - Foto: Reprodução internet

Bairro situado na orla, entre a região de Ondina e a Pituba. Concentra estabelecimentos de gastronomia e serviços noturnos

Perfil : Áreas hoteleiras e residenciais separadas dos eixos de trios elétricos.

: Áreas hoteleiras e residenciais separadas dos eixos de trios elétricos. Logística : Exige transporte por aplicativo, táxi ou ônibus para chegar aos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande.

: Exige transporte por aplicativo, táxi ou ônibus para chegar aos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande. Estimativa de valores (5 dias ): Diárias entre R$ 900 e R$ 3.500 em hotéis de 3 a 4 estrelas. Pacotes totais variam de R$ 4.600 a R$ 17.500.

2. Pituba

Pituba - Foto: Reprodução internet

Bairro de caráter residencial e comercial localizado na faixa norte da orla da cidade

Perfil : Infraestrutura urbana com supermercados, farmácias e redes hoteleiras de porte corporativo.

: Infraestrutura urbana com supermercados, farmácias e redes hoteleiras de porte corporativo. Logística : Distância maior em relação aos circuitos centrais, o que reduz o ruído de trios elétricos e demanda deslocamento viário planejado.

: Distância maior em relação aos circuitos centrais, o que reduz o ruído de trios elétricos e demanda deslocamento viário planejado. Estimativa de valores (5 dias) : Diárias entre R$ 800 e R$ 1.700. Pacotes totais para o período variam entre R$ 4.200 e R$ 8.400.

3. Corredor da Vitória

Corredor da Vitória - Foto: Reprodução internet

Avenida residencial situada no trecho entre o Campo Grande e o trecho inicial do circuito da Barra

Perfil : Edifícios residenciais e hotéis de médio e grande porte ao longo do corredor viário.

: Edifícios residenciais e hotéis de médio e grande porte ao longo do corredor viário. Logística : Permite deslocamento a pé até o Circuito Osmar (Campo Grande) e acesso curto ao Circuito Dodô (Barra).

: Permite deslocamento a pé até o Circuito Osmar (Campo Grande) e acesso curto ao Circuito Dodô (Barra). Estimativa de valores (5 dias) : Diárias entre R$ 1.400 e R$ 2.100. Pacotes totais ficam na faixa de R$ 7.300 a R$ 10.500.

4. Federação

Bairro localizado em cume de elevação geográfica, com vias de interligação entre a orla de Ondina e a região central

Perfil : Predominantemente residencial, com presença de instituições de ensino e comércio local.

: Predominantemente residencial, com presença de instituições de ensino e comércio local. Logística : Servida por vias de tráfego secundárias que evitam os bloqueios principais da orla, permitindo acesso rápido a Ondina e ao Centro.

: Servida por vias de tráfego secundárias que evitam os bloqueios principais da orla, permitindo acesso rápido a Ondina e ao Centro. Estimativa de valores (5 dias ): Diárias médias em torno de R$ 2.000 em hotéis e pousadas da região, com pacotes de 5 dias na faixa de R$ 10.300.

5. Barris

Barris - Foto: Reprodução internet

Bairro central situado nas imediações da Estação da Lapa e do Circuito Osmar (Campo Grande)

Perfil : Bairro residencial tradicional com vias estreitas e oferta de casas de aluguel por temporada e pousadas de pequeno porte.

: Bairro residencial tradicional com vias estreitas e oferta de casas de aluguel por temporada e pousadas de pequeno porte. Logística : Acesso a pé até o Circuito Campo Grande/Avenida Sete e integração direta ao transporte público (metrô e ônibus) na Estação da Lapa.

: Acesso a pé até o Circuito Campo Grande/Avenida Sete e Estimativa de valores (5 dias) : Diárias e pacotes sob consulta diretamente em plataformas de aluguel por temporada e pousadas locais.

6. Santo Antônio Além do Carmo

Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Reprodução internet

Bairro localizado na extensão ao norte do Centro Histórico de Salvador