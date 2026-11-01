BLOCO AFRO
Ilê Aiyê antecipa novidades para o Carnaval 2027; saiba o que esperar
Anúncio foi realizado neste domingo, 1º, em meio a celebração dos 52 anos do Bloco
Em comemoração aos 52 anos do Ilê Aiyê, neste domingo, 1º, o Mais Belo dos Belos anunciou o tema que regerá o bloco no Carnaval 2027: "Togo – O Assigamé e o Império das Nana Benz". O lançamento ocorreu no Largo da Tieta, no Pelourinho, em Salvador.
Em entrevista ao portal A TARDE, Vovô do Ilê, cofundador do movimento, destacou as composições pensadas para a folia, que homenageará principalmente as mulheres do Togo, país da África Ocidental conhecido por sua história, riqueza cultural e força matriarcal.
"Nós vamos falar sobre a cultura do Togo e vamos falar sobre umas mulheres poderosas que tinham lá, elas se chamavam Nana Benz. Todas as mulheres eram empresárias de tecidos e todas negonas tinham mercê", explicou.
Segundo Vovô, as músicas já estão selecionadas e, entre os preparativos, está a realização de um festival de música antes do tradicional concurso da Noite da Beleza Negra.
"Estamos preparados para fazer um grande espetáculo, tanto com a música-tema quanto com a música-poesia. Vamos fazer um festival de música antes da Beleza Negra. Tem vários compositores participando, até Pierre Onassis [ex-vocalista da banda Olodum]", adiantou Vovô.
O tema propõe um mergulho na história, na resiliência e no poder matriarcal do Togo, destacando a importância do Assigamé e das Nana Benz na construção de narrativas de autonomia, protagonismo feminino e riqueza espiritual.
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Ilê Aiyê e o Carnaval 2027
Em 2027, o bloco afro, primeiro do Brasil, completará 53 anos de existência. Para o grupo, o tema dá continuidade a essa missão, aproximando o público da história do Togo e exaltando a força das mulheres negras e a herança cultural africana.
A folia em Salvador será realizada oficialmente ao longo de 13 dias, com o pré-Carnaval começando em 29 de janeiro de 2027 e a festa oficial ocorrendo de 4 a 9 de fevereiro, seguida pelo tradicional Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, no dia 10. Confira o calendário:
- 29 de janeiro (sexta-feira): Pipoco com Léo Santana
- 30 de janeiro (sábado): Furdunço
- 31 de janeiro (domingo): Fuzuê
- 1º de fevereiro (segunda-feira): Melhor Segunda com Xanddy Harmonia
- 2 de fevereiro (terça-feira): Festa de Iemanjá
- 3 de fevereiro (quarta-feira): Habeas Corpus
- 4 a 9 de fevereiro (quinta-feira a terça-feira): Carnaval oficial de Salvador
- 10 de fevereiro (quarta-feira): Arrastão da Quarta-feira de Cinzas