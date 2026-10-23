Com ingressos de R$ 2.200, Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Dennis e Ivete

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O Camarote Salvador anunciou novas atrações para o Carnaval 2027, com nomes da música baiana, do samba, do pagode e da música eletrônica. Entre as novidades estão Vintage Culture, Mochakk, Carlinhos Brown, Alexandre Peixe, Pretinho da Serrinha e MC Leozinho.

Os artistas se juntam a nomes já confirmados, como Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Xanddy Harmonia, Menos é Mais, Alok e Dennis. A programação será realizada entre os dias 4 e 9 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina, em Salvador.

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Além dos shows, o evento oferece estrutura com dois palcos, mirantes, espaços gastronômicos, serviços de beleza e SPA. Os ingressos individuais anunciados variam de R$ 2.220 a R$ 3.550, conforme o dia e a modalidade.

Veja a programação do Camarote Salvador 2027

A abertura, na quinta-feira, 4, terá apresentações de Léo Santana, Durval Lelys, Vintage Culture, MC Leozinho e Syon Trio. A programação segue até a terça-feira de Carnaval, 9, com atrações de diferentes gêneros musicais.

Confira os artistas confirmados para cada dia:

Quinta-feira (4 de fevereiro)

Durval Lelys

Léo Santana

Vintage Culture

MC Leozinho

Syon Trio

Sexta-feira (5 de fevereiro)

Menos é Mais

Mochakk

Alexandre Peixe

Timbalada

Diggo

Sábado (6 de fevereiro)

Alok

Pretinho da Serrinha

É o Tchan

Uel

Xanddy Harmonia

Domingo (7 de fevereiro)

Bell Marques

Psirico

Chamuska

Segunda-feira (8 de fevereiro)

Saulo Fernandes

Carlinhos Brown

Terça-feira (9 de fevereiro)

Ivete Sangalo

Dennis

Deekapz

Segundo a organização, outros artistas ainda serão anunciados.

Quanto custam os ingressos?



Os valores divulgados para os ingressos individuais variam de acordo com o dia da festa e a modalidade feminina ou masculina. Confira os preços informados:

Ingressos femininos

Quinta-feira (4): R$ 2.220

R$ 2.220 Sexta-feira (5): R$ 2.220

R$ 2.220 Sábado (6): R$ 2.390

R$ 2.390 Domingo (7): R$ 2.390

R$ 2.390 Segunda-feira (8): R$ 2.290

R$ 2.290 Terça-feira (9): R$ 2.220

Ingressos masculinos

Quinta-feira (4): R$ 3.200

R$ 3.200 Sexta-feira (5): R$ 3.200

R$ 3.200 Sábado (6): R$ 3.450

R$ 3.450 Domingo (7): R$ 3.450

R$ 3.450 Segunda-feira (8): R$ 3.200

R$ 3.200 Terça-feira (9): R$ 3.550

Como será a estrutura do camarote?



Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Salvador ocupa uma área de mais de 13 mil metros quadrados, com dois palcos e dois mirantes voltados para a passagem dos trios elétricos.

A estrutura inclui serviços de open bar e open food, com opções da culinária baiana, hambúrgueres, massas, comida japonesa e alternativas veganas. O público também terá acesso a espaços de SPA, serviços de cabelo e maquiagem e customização de camisas.

A proposta é oferecer uma experiência que reúna shows, gastronomia e serviços durante os seis dias de Carnaval.