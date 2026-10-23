CARNAVAL 2027
Com ingressos de R$ 2.200, Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Dennis e Ivete
Evento confirma novas atrações para seis dias de festa na Barra-Ondina
O Camarote Salvador anunciou novas atrações para o Carnaval 2027, com nomes da música baiana, do samba, do pagode e da música eletrônica. Entre as novidades estão Vintage Culture, Mochakk, Carlinhos Brown, Alexandre Peixe, Pretinho da Serrinha e MC Leozinho.
Os artistas se juntam a nomes já confirmados, como Ivete Sangalo, Léo Santana, Bell Marques, Durval Lelys, Saulo Fernandes, Xanddy Harmonia, Menos é Mais, Alok e Dennis. A programação será realizada entre os dias 4 e 9 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina, em Salvador.
Além dos shows, o evento oferece estrutura com dois palcos, mirantes, espaços gastronômicos, serviços de beleza e SPA. Os ingressos individuais anunciados variam de R$ 2.220 a R$ 3.550, conforme o dia e a modalidade.
Veja a programação do Camarote Salvador 2027
A abertura, na quinta-feira, 4, terá apresentações de Léo Santana, Durval Lelys, Vintage Culture, MC Leozinho e Syon Trio. A programação segue até a terça-feira de Carnaval, 9, com atrações de diferentes gêneros musicais.
Confira os artistas confirmados para cada dia:
Quinta-feira (4 de fevereiro)
- Durval Lelys
- Léo Santana
- Vintage Culture
- MC Leozinho
- Syon Trio
Sexta-feira (5 de fevereiro)
- Menos é Mais
- Mochakk
- Alexandre Peixe
- Timbalada
- Diggo
Sábado (6 de fevereiro)
- Alok
- Pretinho da Serrinha
- É o Tchan
- Uel
- Xanddy Harmonia
Domingo (7 de fevereiro)
- Bell Marques
- Psirico
- Chamuska
Segunda-feira (8 de fevereiro)
- Saulo Fernandes
- Carlinhos Brown
Terça-feira (9 de fevereiro)
- Ivete Sangalo
- Dennis
- Deekapz
Segundo a organização, outros artistas ainda serão anunciados.
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Quanto custam os ingressos?
Os valores divulgados para os ingressos individuais variam de acordo com o dia da festa e a modalidade feminina ou masculina. Confira os preços informados:
Ingressos femininos
- Quinta-feira (4): R$ 2.220
- Sexta-feira (5): R$ 2.220
- Sábado (6): R$ 2.390
- Domingo (7): R$ 2.390
- Segunda-feira (8): R$ 2.290
- Terça-feira (9): R$ 2.220
Ingressos masculinos
- Quinta-feira (4): R$ 3.200
- Sexta-feira (5): R$ 3.200
- Sábado (6): R$ 3.450
- Domingo (7): R$ 3.450
- Segunda-feira (8): R$ 3.200
- Terça-feira (9): R$ 3.550
Como será a estrutura do camarote?
Instalado no circuito Barra-Ondina, o Camarote Salvador ocupa uma área de mais de 13 mil metros quadrados, com dois palcos e dois mirantes voltados para a passagem dos trios elétricos.
A estrutura inclui serviços de open bar e open food, com opções da culinária baiana, hambúrgueres, massas, comida japonesa e alternativas veganas. O público também terá acesso a espaços de SPA, serviços de cabelo e maquiagem e customização de camisas.
A proposta é oferecer uma experiência que reúna shows, gastronomia e serviços durante os seis dias de Carnaval.