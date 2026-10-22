Unidos de Itapuã celebra 20 anos com concurso de samba-enredo

A história de duas décadas de resistência, cultura popular e formação de novos talentos vai ganhar ritmo de samba-enredo em Salvador. A Escola de Samba Unidos de Itapuã realiza o 8º Festival de Samba-Enredo com o tema “Nossa Ítán – Unidos de Itapuã: 20 anos de história”, em celebração aos 20 anos da agremiação, que serão completados em 2027.

As inscrições para o concurso estão abertas até o dia 31 de outubro, e a composição vencedora poderá embalar os desfiles da escola na Lavagem de Itapuã e no Carnaval do próximo ano.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gratuita e voluntária, a participação é destinada a pessoas maiores de 18 anos residentes no Brasil. Cada artista poderá inscrever apenas um samba, desde que seja inédito e original.

As letras devem dialogar com a trajetória da Unidos de Itapuã, marcada pelo incentivo à cultura, pela valorização das tradições do bairro e pelo envolvimento comunitário.

Festival vai premiar sambas que contam a história da escola

O concurso integra uma programação de três meses de festejos e atividades culturais. Iniciado em 30 de agosto, com um seminário na Casa da Música de Itapuã, no Parque Metropolitano do Abaeté, o 8º Festival de Samba-Enredo terá como encerramento a final do concurso, prevista para o primeiro fim de semana de dezembro, nos dias 5 e 6.

Em um evento gratuito, o público conhecerá as composições vencedoras, escolhidas por uma comissão julgadora formada por cinco profissionais credenciados. Os três primeiros colocados receberão troféus e premiações em dinheiro: R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 600 para o segundo e R$ 400 para o terceiro.

A avaliação levará em conta o conteúdo e o sentido da letra, a coerência com o tema proposto, a interpretação e a qualidade da gravação enviada durante a inscrição.

Após o encerramento do prazo, as composições passarão por uma etapa de seleção, prevista para os dias 1º e 2 de novembro. A divulgação dos sambas classificados está programada para 3 de novembro, nas redes sociais da agremiação.

Os compositores selecionados também deverão participar dos ensaios, cujo calendário será informado posteriormente pela organização. A presença é necessária para o entrosamento com a banda-base do festival, e o descumprimento dessa exigência pode resultar em desclassificação.

Unidos de Itapuã transforma samba em formação e resistência

Para além dos desfiles, a Unidos de Itapuã construiu uma trajetória ligada à preservação da cultura popular e à formação de moradores do bairro. A escola surgiu em 2007, a partir de um grupo de amigos que compartilhava o desejo de resgatar a tradição do samba em Itapuã.

O primeiro desfile aconteceu na quarta-feira que antecede a Lavagem de Itapuã, em homenagem aos sambistas históricos Seu Henrique e Dona Cabocla, com uma bateria formada por percussionistas locais.

Com o fortalecimento do projeto, a agremiação passou a oferecer aulas de percussão para crianças e adolescentes, iniciativa que contribuiu para a criação da Bateria Pedra que Ronca, formada pelos próprios alunos.

A partir de 2014, a chegada da velha guarda ampliou a atuação da escola, que incorporou mestre-sala e porta-bandeira, passistas e malandros. Nesse período, a Unidos de Itapuã também atraiu importantes nomes do samba de Salvador, ligados à história das escolas de samba da capital.

Já no Carnaval de 2025, a agremiação foi convocada para desfilar na inauguração do Circuito das Águas, ao lado de outros grupos importantes de Itapuã.

Celebração marca duas décadas de memória e cultura

O aniversário de 20 anos da escola também destaca a resistência das agremiações carnavalescas em Salvador, onde os desfiles de escolas de samba ganharam força entre as décadas de 1960 e 1970, com apresentações na tradicional Rua Chile.

A proposta da Unidos de Itapuã é manter viva uma história construída coletivamente e transmitida entre gerações, tendo a cultura como instrumento de transformação social.

Atualmente, a escola promove oficinas de percussão, dança e confecção de figurinos, com atividades voltadas a jovens, idosos e famílias. A programação inclui ainda o desfile tradicional na Lavagem de Itapuã, a participação no Carnaval de Salvador, o Festival de Samba-Enredo e ações de formação continuada.

A transmissão de conhecimentos sobre cultura popular, a valorização dos mestres “itapuanzeiros” e o incentivo à musicalidade entre os jovens estão entre os principais resultados desse trabalho, segundo o presidente da agremiação, Nailton Maia.

“Mais do que uma escola de samba, a Unidos de Itapuã tornou-se um espaço de formação, convivência, cultura e transformação. Por meio das aulas, apresentações e atividades culturais, crianças, jovens e adultos encontram no samba instrumentos de aprendizado, inclusão, cidadania e expressão. Aqui o samba não é apenas música: é educação, é identidade, é pertencimento, é resistência, e memória”, explica Nailton, músico que está à frente da Escola.

O tema escolhido para esta edição do festival reforça esse propósito. Na cosmologia iorubá, “Ítán” significa uma narrativa que permanece viva na memória e na oralidade por sua força de significado. A proposta é transformar as histórias da Unidos de Itapuã em música e levar esse legado às ruas em 2027.

Como participar do 8º Festival de Samba-Enredo

As inscrições para o concurso devem ser realizadas por meio de formulário on-line. Podem participar pessoas maiores de 18 anos residentes no Brasil, com o envio de uma composição inédita e original, respeitando o limite de um samba por artista.

Festival de Samba-Enredo da Unidos de Itapuã