MÚSICA
VÍDEO: Aposta para o Carnaval? Ivete dá spoiler de nova música e dança
Com figurino usado no Réveillon 2025, a baiana agitou público e convidou Paolla Oliveira para sambar
Com a proximidade do Carnaval 2027, Ivete Sangalo está prestes a lançar uma nova música, que pode ser a aposta da artista para o período momesco. Durante apresentação no Rock The Mountain, em Itaipava, distrito da cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, neste domingo, 1º, a baiana deu spoiler da canção.
Além disso, ela mostrou um trecho da coreografia, que ainda está incompleta, e convidou o público a ajudá-la, afirmando que quer passos "de TikTok". A dança conta com movimentos de ombros e giros de 360 graus.
"Dançando assim Pra frente Jogando o ombro pro lado Girar que nem parafuso Não prometendo nada Entregando tudo", diz trecho da canção.
Veja vídeo:
No evento, a artista se apresentou com o mesmo figurino que no Réveillon de Salvador 2025: corset e short brancos com pedrarias prateadas brilhantes. Um dos momentos mais especiais da noite contou com a atriz Paolla Oliveira, que foi convidada ao palco para sambar ao lado de Veveta.
Na plateia, também marcaram presença outras celebridades como Jeniffer Nascimento e Renato Goes, que estrelam "Quem Ama Cuida", novela de horário nobre da TV Globo.
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Confira vídeo de Paolla e Ivete: