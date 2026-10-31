Silva apresenta show ‘Silva Canta / Canta Silva’ no TCA neste sábado

Revisitar o passado também pode ser uma maneira de descobrir novos caminhos. Depois de 15 anos de carreira, 13 álbuns lançados e uma trajetória marcada pela experimentação musical, Silva decidiu reencontrar canções que ajudaram a construir sua identidade artística. O resultado é o show "Silva Canta / Canta Silva", que chega ao TCA neste domingo, 01, às 19h.

Mais do que uma retrospectiva dos sucessos, a apresentação propõe um reencontro com composições que, ao longo dos anos, acabaram perdendo espaço. Para o artista, a celebração representa uma oportunidade de olhar para a própria trajetória e perceber como suas músicas se transformaram junto com ele. “Acho que completar 15 anos de carreira é um momento muito bonito para olhar para tudo o que aconteceu até aqui. Tenho músicas que fazem parte da minha vida há muito tempo e que, às vezes, acabam ficando de fora porque a gente está sempre querendo apresentar coisas novas”, conta.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta, segundo Silva, nasceu do desejo de compreender como essas canções soam hoje, depois das experiências acumuladas. “A ideia foi justamente revisitar essas canções e entender como elas soam hoje, depois de tudo o que vivi e aprendi musicalmente. Tem sido uma experiência muito gostosa”, afirma.

No palco, o cantor será acompanhado por Gabriel Ruy, na bateria e programações, Hugo Maciel, no baixo, e Rômulo Quinelato, na guitarra. Silva também assume diferentes instrumentos, entre eles violão, piano, sintetizador e violino, em uma apresentação de formato intimista. O repertório percorre os álbuns Claridão (2012), Vista Pro Mar (2014), Júpiter (2015), Brasileiro (2018), Cinco (2020), Encantado (2024) e o recente Rolidei (2026). A seleção, entretanto, não foi orientada apenas pela popularidade. “Foi uma escolha muito afetiva. Cada disco tem um lugar especial na minha história e acho interessante perceber como a minha música foi mudando. Queria que o repertório trouxesse um pouco de cada fase, sem necessariamente fazer uma lista de hits”, explica.

Reencontro com Salvador

Uma das principais características de Silva Canta / Canta Silva está na reconstrução dos arranjos. Ao revisitar músicas já conhecidas do público, o artista experimenta outras instrumentações, andamentos e formas de interpretação, buscando revelar possibilidades. “Gosto de pegar uma música que já existe e descobrir que ela pode virar outra coisa dependendo de como a gente toca. Às vezes, você muda um instrumento, tira um elemento, muda o andamento e a música ganha uma vida completamente diferente”, diz.

Para ele, o amadurecimento também está relacionado à compreensão de que uma composição não precisa necessariamente de muitos elementos para alcançar o resultado desejado. “Às vezes, uma ideia simples, bem resolvida, é tudo o que a música precisa”.

A disposição para explorar diferentes sonoridades permanece em sua produção mais recente. Em Rolidei, Silva buscou uma atmosfera de leveza, associada à sensação de descanso e aos pequenos prazeres cotidianos. “Quis fazer um trabalho que trouxesse uma sensação boa, de leveza, quase como estar de férias. Gosto dessa ideia de uma música que acompanha a vida das pessoas, que você coloca para tocar num dia bonito”, explica.

Aos 15 anos de carreira, Silva também olha para o futuro. “Quero continuar compondo, gravando, fazendo shows e tendo essa liberdade de mudar de ideia. Há muita coisa que quero fazer”.

A apresentação no TCA também marca o retorno de Silva a uma cidade pela qual mantém uma relação de admiração artística. “Salvador é uma cidade muito especial pra mim, com uma relação com a música que eu acho linda. É um lugar cheio de personalidade, de artistas e de referências”, diz.

A promessa é de uma apresentação que combine lembranças, descobertas e a possibilidade de ouvir músicas antigas sob uma nova perspectiva. “Espero que seja uma noite gostosa, de cantar junto e celebrar a música”, conclui.

Serviço:

‘Silva Canta / Canta Silva’

01 de novembro, 19h

Sala Principal do Teatro Castro Alves

Ingressos entre R$ 90 e R$ 240

Vendas: Sympla e bilheteria TCA

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.