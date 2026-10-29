Após reunir 11 mil pessoas, Ivete volta a Salvador com novo show

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Ivete Sangalo volta a Salvador no dia 14 de novembro de 2026 com a turnê “Ivete Clareou”, projeto dedicado às raízes da cantora no samba.



O espetáculo será realizado no WET Salvador, a partir das 14h, com palco 360º, repertório que reúne clássicos do gênero e sucessos da carreira, além de participações especiais. Os ingressos estão à venda pela Ingresse.

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Entre os artistas confirmados para dividir o palco com a cantora estão Diggo e Uel. A apresentação integra a nova passagem do projeto pela capital baiana, após uma primeira edição que reuniu 11 mil pessoas no WET, em novembro de 2025.

Ivete Clareou retorna a Salvador após show para 11 mil pessoas

A primeira passagem do “Ivete Clareou” por Salvador aconteceu em novembro de 2025, durante a etapa inicial do projeto. Agora, o retorno reforça a conexão da artista com a cidade e com o samba, gênero presente em sua trajetória desde a infância.

Antes de voltar à capital baiana, a turnê passou por seis cidades brasileiras e teve sua primeira data internacional, em Portugal, ampliando o alcance do projeto dedicado a uma das principais referências musicais do país.

Palco 360º transforma show em experiência imersiva

Idealizado pela IESSI e pela Super Sounds, o “Ivete Clareou” nasceu da relação de Ivete Sangalo com o samba. No espetáculo, a cantora revisita diferentes momentos do samba e do pagode, combinando referências dos gêneros com sua própria história musical.

A experiência conta com palco 360º e elementos visuais que homenageiam grandes nomes do samba, como Clara Nunes, Demônios da Garoa e Alcione.

A proposta é aproximar o público da apresentação, com uma estrutura que coloca o espetáculo no centro da experiência e destaca as influências musicais que acompanham a artista desde a infância.

Show terá convidados e estrutura de acolhimento

Além das participações de Diggo e Uel, o espetáculo mantém a proposta de receber convidados especiais, assim como ocorreu na edição anterior e em outras cidades da turnê.

A estrutura do evento contará com praça de alimentação, pontos de hidratação e tendas de acolhimento com profissionais capacitados, incluindo advogados, psicólogos e intérprete de Libras, com foco no bem-estar e na segurança do público.

Ingressos para Ivete Clareou em Salvador

As entradas para o show estão disponíveis pela plataforma Ingresse, com opções de setores Open Bar e Arena.

Ivete Clareou em Salvador