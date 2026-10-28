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MÚSICA

Ex-BBB Lucas Pizane é anunciado como novo vocalista da Duas Medidas

Baiano ganhou repercussão após participar do Big Brother Brasil 24

Agatha Victoria Reis
Por
O Ex-BBB Lucas Pizane
O Ex-BBB Lucas Pizane - Foto: Divulgação

A banda Duas Medidas terá um novo nome à frente dos vocais: o ex-BBB Lucas Pizane. O cantor assumirá o cargo de vocalista do grupo baiano durante a temporada de verão e Carnaval, com uma apresentação oficial em Salvador.

Ao longo de mais de uma década, diversos artistas passaram pela Duas Medidas. Entre eles Guga Meyra, Diego Vibe e Lincoln Senna, que se tornou um dos nomes mais conhecidos da banda.

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Com Pizane no comando, o grupo baiano inaugura uma nova etapa, com os preparativos voltados para a temporada de verão e o Carnaval.

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Quem é o Ex-BBB Lucas Pizane?

Natural de Ilha de Itaparica e criado em Salvador, Pizane construiu uma trajetória que transita entre música, comunicação, moda e comportamento.

Na música, o ex-BBB apresentou-se em eventos como o Carnaval de Salvador, o Carnaval de São Paulo e o São João da Thay, além de integrar o conjunto Melanina Carioca.

De acordo com Lucas Pizane, a chegada à Duas Medidas tem um significado especial. "É uma realização, mas também uma grande responsabilidade, porque chego para somar minha identidade à história de um grupo que já tem características tão fortes”, afirma Pizane.

Veja:

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Tags

Banda Duas Medidas música verão

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