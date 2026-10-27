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Cantora baiana Naíse Lara grava novo audiovisual em Salvador

Com participação de Caroll Souá e som de Pedinha Paredão, gravação acontece neste sábado, 31

Beatriz Santos
Por
Cantora soteropolitana Naíse Lara grava novo audiovisual
Cantora soteropolitana Naíse Lara grava novo audiovisual - Foto: Divulgação

A cantora soteropolitana Naíse Lara, conhecida como “Diferentona”, grava neste sábado, 31, a partir das 14h30, o audiovisual Destampa e Chora, em Salvador. O projeto será registrado no Rosas Bar, localizado na Rua Sítio do Pombal, no bairro de Pituaçu, com participação especial da cantora Caroll Souá e som de Pedinha Paredão.

A produção é da Fábrica de Sucessos Produções e Entretenimentos, com apoio do Rosa Bar e Restaurante. A gravação integra a atual fase de Naíse Lara, que tem direcionado seu trabalho musical aos gêneros seresta e arrocha.

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Natural de Salvador, Naíse Lara vem desenvolvendo sua carreira com repertório voltado à seresta e ao arrocha. A cantora está sob a gestão do produtor fonográfico J. Telles e integra o elenco da Fábrica de Sucessos Produções e Entretenimento.

Entre os trabalhos recentes da artista está o EP Serestinha de Paredão, projeto que reúne releituras de músicas conhecidas, com arranjos voltados à sonoridade dos paredões.

A proposta é aproximar canções românticas de novas interpretações, mantendo a ligação com o repertório popular que marca os gêneros musicais.

“Eu sempre tive uma conexão forte com músicas que falam de amor e tocam o coração das pessoas. Serestinha de Paredão é minha forma de homenagear essas canções e, ao mesmo tempo, trazer algo novo para o público”, afirma a cantora.

O audiovisual Destampa e Chora contará com a participação especial de Caroll Souá e terá sonorização de Pedinha Paredão. O projeto reúne música ao vivo e registro audiovisual em uma iniciativa que acompanha a atuação de Naíse Lara no cenário da seresta em Salvador.

Gravação do audiovisual Destampa e Chora

  • Artista: Naíse Lara, “Diferentona”
  • Data: Sábado, 31 de outubro de 2026
  • Horário: 14h30
  • Local: Rosas Bar
  • Endereço: Rua Sítio do Pombal, Pituaçu, Salvador
  • Participação especial: Caroll Souá
  • Som: Pedinha Paredão
  • Produção: Fábrica de Sucessos Produções e Entretenimentos
  • Apoio: Rosa Bar e Restaurante
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música Salvador

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