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HISTÓRICO!

Trio Stikovetsky leva instrumentos centenários a concerto em Salvador

Ingressos podem ser comprados pela plataforma Sympla

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
O Sitkovetsky Trio é formado pelo violinista Alexander Sitkovetsky, pelo violoncelista Isang Enders e pela pianista Qian Wu
O Sitkovetsky Trio é formado pelo violinista Alexander Sitkovetsky, pelo violoncelista Isang Enders e pela pianista Qian Wu - Foto: Divulgação

O Trio Sitkovetsky se apresenta no dia 3 de novembro, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O concerto contará com dois instrumentos históricos de mais de 300 anos: um violino fabricado por Antonio Stradivari, em 1679, e um violoncelo construído por Carlo Tononi, em 1720.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão à venda pela Sympla e na bilheteria do teatro. A abertura da sala será às 19h.

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Formado pelo violinista Alexander Sitkovetsky, pelo violoncelista Isang Enders e pela pianista Qian Wu, o trio interpretará obras de Beethoven, Schumann e Dvořák. Os instrumentos foram cedidos pela J. & A. Beare’s Violin Society, de Londres, instituição especializada na preservação e conservação de peças históricas.

A apresentação integra a Série Caderno 2 / Dellarte – Concertos Internacionais e faz parte da programação de retomada do novo TCA. Com quase duas décadas de trajetória, o grupo já passou por importantes salas de concerto, como o Concertgebouw, em Amsterdã, o Wigmore Hall, em Londres, e o Lincoln Center, em Nova York.

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A discografia reúne gravações lançadas pelo selo BIS, que receberam distinções como o BBC Music Magazine Award e o Diapason d’Or. Recentemente, os músicos realizaram uma residência artística no Beethovenfest, em Bonn, na Alemanha, onde integraram a estreia mundial de um concerto tríplice do compositor espanhol Ferran Cruixent.

A turnê brasileira conta ainda com apresentações no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 2 de novembro, e no Grande Auditório da Cultura Artística, em São Paulo, no dia 5.

SERVIÇO

Série Caderno 2 / Dellarte – Concertos Internacionais

Atração: Trio Sitkovetsky

Data: 3 de novembro de 2026, terça-feira

Horário: 20h, com abertura da sala às 19h

Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves, Salvador/BA

Duração: 2 horas

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concertos música clássica

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