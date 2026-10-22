Hit do Jammil, música 'Celebrar' ganha versão natalina na voz de Adelmo Casé

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Uma das músicas mais conhecidas do repertório da banda Jammil e Uma Noites ganhou uma roupagem especial para as festas de fim de ano. A faixa “Celebrar” foi regravada na voz de Adelmo Casé em uma versão com clima natalino, com direção e produção musical assinadas por Manno Góes — compositor da canção original ao lado de Levi Lima.

A releitura é o grande atrativo da campanha de Natal do Shopping Bela Vista e será apresentada oficialmente ao público no próximo domingo (1º de novembro), às 18h, durante o espetáculo de chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração temática.

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Arranjos e participações especiais

A nova gravação aposta em uma sonoridade que une emoção e o espírito festivo da temporada sem perder a identidade popular da faixa. A produção conta com:

Arranjos de cordas : Executados pelo Quinteto da Bahia.

: Executados pelo Quinteto da Bahia. Coro de vozes e palmas : Formado por Renan Ribeiro, Paulinho Caldas, Rafael, Nilce, Ângela Lôpo, Kekedy Almeida e Riane.

Segundo Juliana Brandão, gerente de marketing do centro de compras, a escolha da música reflete o propósito da temporada: "Celebrar traduz muito do que queremos transmitir neste Natal: a alegria de estar junto, compartilhar bons momentos e valorizar tudo de bom que a vida tem para nos dar".