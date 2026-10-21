Jota.pê leva show premiado a Salvador com participação da Timbalada

O cantor e compositor Jota.pê desembarca em Salvador nesta sexta-feira, 23, com a turnê Se o Meu Peito Fosse o Mundo, espetáculo que celebra o álbum responsável por lhe render três Grammys Latinos em 2024.

A apresentação acontece no Largo da Tieta, no Pelourinho, com abertura dos portões às 19h, participação especial da Timbalada e show de abertura da cantora baiana Cinara. Os ingressos estão à venda na plataforma Bilheteria Digital.

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Lançado em 2024, Se o Meu Peito Fosse o Mundo representa um marco na trajetória do artista, reunindo composições que transitam entre diferentes referências da música brasileira, com influências da MPB, soul e ritmos afro-brasileiros.

Produzido por Felipe Vassão, Rodrigo Lemos e Marcus Preto, o segundo álbum solo de Jota.pê conta com participações de Xênia França e Gilsons e apresenta uma sonoridade que combina arranjos contemporâneos, interpretações marcantes e letras que exploram sentimentos, relações e experiências afetivas.

Agora, o repertório ganha uma nova dimensão nos palcos. Acompanhado por banda completa, Jota.pê apresenta as canções que marcaram o álbum, além de revisitar outros momentos de sua trajetória musical. A proposta da turnê é transportar para o espetáculo ao vivo a diversidade sonora do projeto.

O show também acontece em meio a um novo momento do artista. Em agosto deste ano, Jota.pê lançou Até Outro Dia Amor, seu primeiro single solo desde o álbum de 2024. Produzida por Felipe Vassão, a canção incorpora referências do reggae e amplia as experimentações musicais que caracterizam sua produção.

Encontro com a percussão

Em Salvador, um dos momentos mais aguardados da apresentação será o encontro de Jota.pê com a Timbalada. Conhecido pela força dos tambores e pela mistura de ritmos afro-baianos, o grupo participa do espetáculo, aproximando sua identidade percussiva das composições do cantor paulista.

A parceria não é inédita. Jota.pê já dividiu o palco com a Timbalada durante a gravação de um projeto audiovisual do grupo, no Candyall Guetho Square, em Salvador. Para Denny Denan, vocalista da banda, o reencontro representa uma oportunidade de fortalecer essa conexão musical.

“Vai ser uma alegria participar desse momento com Jota.pê, um artista que já tem uma conexão especial com a família Timbalada. Poder reencontrá-lo em Salvador, no palco, é motivo de satisfação. Tenho certeza de que será uma noite de muita música, energia e celebração”, afirma.

A participação também evidencia o diálogo entre diferentes expressões da música brasileira. O Largo da Tieta será palco de uma mistura entre a sonoridade contemporânea de Jota.pê e a tradição percussiva da Timbalada.

Nova geração em destaque

Responsável pela abertura da noite, a cantora baiana Cinara, de 23 anos, levará ao palco um repertório marcado pelas influências do R&B e pela valorização de sua identidade musical.

A apresentação acontece em um momento de mudanças na carreira da artista, que ganhou projeção nacional após participar do reality musical Estrela da Casa, da TV Globo.

“O público pode esperar muita energia, personalidade e conexão. Preparei um repertório que traduz minha identidade musical, com influências do R&B e músicas que permitem criar uma troca verdadeira com o público. Quero tornar essa noite especial e conquistar o coração de Salvador”, afirma Cinara.

A artista também identifica aproximações entre sua música e a de Jota.pê, especialmente na liberdade de transitar por diferentes estilos e na importância atribuída à emoção nas interpretações.

“Acredito que temos em comum a liberdade musical e a valorização da emoção e da identidade artística. Dividir essa noite com Jota.pê é uma honra e uma oportunidade de troca e aprendizado. Estar em Salvador, uma cidade tão rica musicalmente, torna essa experiência ainda mais especial”, completa.

Da periferia aos palcos

Nascido em Osasco, Jota.pê iniciou a carreira em 2015, com o álbum Crônicas de um Sonhador, e ganhou projeção nacional após participar do The Voice Brasil. Influenciado por nomes como Jorge Ben Jor, Caetano Veloso e Chico Science, o cantor também integra o duo ÀVUÀ, indicado ao Grammy Latino em 2021.

Em 2025, ampliou o reconhecimento com o projeto Dominguinho, ao lado de João Gomes e Mestrinho, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Com o prêmio, Jota.pê chegou a quatro Grammys Latinos na carreira.

A reportagem tentou falar com Jota.pê, mas não recebeu respostas do artista até o fechamento desta edição.

Jota.pê e Cinara (show de abertura)

Quando: sexta-feira (23)

sexta-feira (23) Horário: 19h

19h Onde: Largo da Tieta (Pelourinho)

Largo da Tieta (Pelourinho) Ingressos: a partir de R$ 80

a partir de R$ 80 Vendas: bilheteriadigital.com

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.