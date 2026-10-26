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LUTO

Morre cantor Oswaldinho do Acordeon, referência do forró

Artista tinha 72 anos de idade e colecionava sucessos

Franciely Gomes
Por
Oswaldinho deixa um legado de sucesso
Oswaldinho deixa um legado de sucesso - Foto: Reprodução | Instagram

Oswaldinho do Acordeon faleceu neste domingo, 25, aos 72 anos de idade. Conhecido pelo sucesso “Só Quero um Xodó”, o sanfoneiro e compositor construiu uma carreira de prestígio no forró, onde misturava diversos outros ritmos.

A informação foi confirmada pela equipe do artista, através de um post no perfil oficial dele no Instagram. “Comunicamos que o sanfoneiro e compositor Oswaldinho do Acordeon, morreu neste domingo (25), aos 72 anos”.

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Um post compartilhado por Oswaldinho do Acordeon (@oswaldinhodoacordeonoficial)

“Reconhecido no Brasil e no exterior por sua virtuosidade, o artista marcou a música nordestina ao unir o forró a diferentes gêneros musicais. Entrou para a história da música. Deixa um importante legado para a música brasileira”, reforçaram no comunicado.

O artista iniciou sua carreira nos anos 1970, quando lançou seus primeiros discos e conviveu com grandes nomes da música, como Luiz Gonzaga. Dentre seus trabalhos estão "Fantástico Oswaldo Silva" (1973), "Oswaldinho" (1975), "Forró Pop" (1977), "Lágrimas de Namorados" (1978) e "Natureza" (1979).

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Homenagens de colegas

A morte de Oswaldinho causou mobilização entre artista do forró, que prestaram uma última homenagem ao colega de profissão e exaltaram seus feitos ao longo dos mais de 50 anos de carreira.

“Adeus, mestre Oswaldinho do Acordeon. Você e sua música seguem em nossos corações”, escreveu o cantor Chico César ao compartilhar a notícia em seu perfil.

A cantora Elba Ramalho também falou sobre o sanfoneiro. “Hoje a saudade fala mais alto, mas sua sanfona continuará tocando dentro de nós. Que Deus conforte o coração de todos que o amavam. Siga a luz”, escreveu.

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Tags

forró música

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