Inscrições abertas: projeto destina R$ 140 mil para bares e casas de show em Salvador

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Bares, clubes e casas de espetáculo de Salvador têm até as 17h desta segunda-feira, 26, para se inscrever no edital Palcos do Brasil. A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Embratur e o Instituto Futuros, vai destinar R$ 140 mil para impulsionar e fortalecer a cena de música ao vivo na capital baiana.

Ao todo, serão selecionados dois estabelecimentos culturais, que receberão R$ 70 mil cada. O recurso deve ser aplicado na realização de, no mínimo, oito apresentações musicais com remuneração garantida aos artistas. O objetivo principal é diversificar a oferta de experiências culturais para moradores e turistas, garantindo movimentação econômica mesmo fora do período de alta temporada.

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"Ao estimular uma programação musical contínua, o projeto busca fortalecer a oferta de experiências culturais em Salvador e ampliar as possibilidades de promoção da cidade como destino turístico durante todo o ano", explica Roberto Gevaerd, diretor de Gestão e Inovação da Embratur.

Quem pode concorrer e como se inscrever

Para participar da seleção, os estabelecimentos precisam cumprir os seguintes requisitos básicos:

Capacidade máxima : Espaços com lotação para até 800 pessoas.

: Espaços com lotação para até 800 pessoas. Perfil jurídico: Administrados por pessoas jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs).

Administrados por pessoas jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs). Tempo de atuação: Comprovação de no mínimo 12 meses de funcionamento no mercado.

As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser efetuadas no site oficial do Instituto Futuros.

Música como atrativo turístico e soft power

O projeto integra o Brasil Sounds, uma estratégia global da Embratur que utiliza a música brasileira como ferramenta de soft power e diferencial competitivo na atração de visitantes internacionais, responsável também pela criação da plataforma Salvador Sounds.