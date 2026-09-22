Turistas chineses disparam no Brasil: quais destinos estão atraindo esse novo público?

O Brasil entrou na rota de turismo dos chineses nos últimos anos. Cerca de 113.228 visitantes asiáticos aterrissaram no país entre janeiro e agosto de 2026, superando em 10% o mesmo período de 2025.

De acordo com dados divulgados no levantamento oficial do Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Polícia Federal, os números ainda atingem a marca de 73,3% a mais que nos oito primeiros meses do ano passado.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o MTur, esse crescimento é consequência do programa de parceria entre os governos brasileiro e chinês, que tem sido fortalecida nos últimos anos.

Além de ações de promoção de eventos, a ligação Brasil-China implementou a isenção de visto para turistas chineses, que passou a valer em maio deste ano e vai até 31 de dezembro de 2026.

Chineses dominam a Bahia

Um dos estados mais procurados pelos turistas durante as férias, a Bahia tem construído uma relação direta com a China. Localizada a aproximadamente 51 quilômetros de Salvador, capital do estado, Camaçari é quem abriga a única fábrica da BYD, marca chinesa de automóveis, no Brasil.

Registro da fábrica da BYD em Camaçari - Foto: Eduardo Andrade | Ascom SDE

Além da fábrica, os chineses também têm participado ativamente da construção da Ponte Salvador-Itaparica e no setor da mineração. Essa ligação trabalhista fortalece as atividades turísticas, já que familiares dos profissionais costumam visitar a região para acompanhar os imigrantes.

Em nota enviada à reportagem do portal A TARDE, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), informou que está realizando uma série de ações estratégicas, visando atrair mais visitantes da China para as 13 zonas turísticas da Bahia.

Dentre as principais ações estão o amplo trabalho de captação de voos internacionais para o estado, com a abertura da rota da Air France, ligando Salvador a Paris. Isso facilita a conexão para mais de 200 destinos da Europa, África e Ásia, com ligações para diversas cidades chinesas, incluindo Pequim e Xangai.

A Setur-BA também montou um plano de promoção do destino Bahia em edições da ITB China, a maior feira de turismo asiática, com a capacitação de operadores e agentes de viagens sobre a infraestrutura e os atrativos do território baiano.

“Com essas ações, a participação da Bahia no mercado chinês, que era praticamente inexistente, vem crescendo. De janeiro de 2025 a agosto de 2026, houve um aumento de 100% na entrada de viajantes da China pelos aeroportos e portos baianos”, reforçou a Setur-BA.

Outros destinos dos turistas no Brasil

Focado em receber cada vez mais turistas chineses, o MTur criou um Grupo de Trabalho de Turismo Brasil-China, que abriga mais de 300 agências turísticas espalhadas pelo país.

Dentre os destinos apontados como principais rotas estão a Amazônia, Foz do Iguaçu, o Pantanal e a Chapada Diamantina (BA), devido à diversidade de fauna e flora, além da conectividade aérea, mobilidade e infraestrutura.

“A expectativa é de que o fluxo siga em crescimento, na alta temporada 2026-2027”, destacou o representante da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).