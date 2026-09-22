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HOME > TURISMO

CHINESES NA BAHIA

Turistas chineses disparam no Brasil: quais destinos estão atraindo esse novo público?

Brasil já recebeu mais de 100 mil visitantes chineses nos últimos meses

Franciely Gomes
Por
Presidente da China, Xi Jinping, ao lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da China, Xi Jinping, ao lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: EVARISTO SA | AFP

O Brasil entrou na rota de turismo dos chineses nos últimos anos. Cerca de 113.228 visitantes asiáticos aterrissaram no país entre janeiro e agosto de 2026, superando em 10% o mesmo período de 2025.

De acordo com dados divulgados no levantamento oficial do Ministério do Turismo (MTur), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e a Polícia Federal, os números ainda atingem a marca de 73,3% a mais que nos oito primeiros meses do ano passado.

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Segundo o MTur, esse crescimento é consequência do programa de parceria entre os governos brasileiro e chinês, que tem sido fortalecida nos últimos anos.

Além de ações de promoção de eventos, a ligação Brasil-China implementou a isenção de visto para turistas chineses, que passou a valer em maio deste ano e vai até 31 de dezembro de 2026.

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Chineses dominam a Bahia

Um dos estados mais procurados pelos turistas durante as férias, a Bahia tem construído uma relação direta com a China. Localizada a aproximadamente 51 quilômetros de Salvador, capital do estado, Camaçari é quem abriga a única fábrica da BYD, marca chinesa de automóveis, no Brasil.

Registro da fábrica da BYD em Camaçari
Registro da fábrica da BYD em Camaçari - Foto: Eduardo Andrade | Ascom SDE

Além da fábrica, os chineses também têm participado ativamente da construção da Ponte Salvador-Itaparica e no setor da mineração. Essa ligação trabalhista fortalece as atividades turísticas, já que familiares dos profissionais costumam visitar a região para acompanhar os imigrantes.

Em nota enviada à reportagem do portal A TARDE, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur-BA), informou que está realizando uma série de ações estratégicas, visando atrair mais visitantes da China para as 13 zonas turísticas da Bahia.

Dentre as principais ações estão o amplo trabalho de captação de voos internacionais para o estado, com a abertura da rota da Air France, ligando Salvador a Paris. Isso facilita a conexão para mais de 200 destinos da Europa, África e Ásia, com ligações para diversas cidades chinesas, incluindo Pequim e Xangai.

A Setur-BA também montou um plano de promoção do destino Bahia em edições da ITB China, a maior feira de turismo asiática, com a capacitação de operadores e agentes de viagens sobre a infraestrutura e os atrativos do território baiano.

“Com essas ações, a participação da Bahia no mercado chinês, que era praticamente inexistente, vem crescendo. De janeiro de 2025 a agosto de 2026, houve um aumento de 100% na entrada de viajantes da China pelos aeroportos e portos baianos”, reforçou a Setur-BA.

Outros destinos dos turistas no Brasil

Focado em receber cada vez mais turistas chineses, o MTur criou um Grupo de Trabalho de Turismo Brasil-China, que abriga mais de 300 agências turísticas espalhadas pelo país.

Dentre os destinos apontados como principais rotas estão a Amazônia, Foz do Iguaçu, o Pantanal e a Chapada Diamantina (BA), devido à diversidade de fauna e flora, além da conectividade aérea, mobilidade e infraestrutura.

“A expectativa é de que o fluxo siga em crescimento, na alta temporada 2026-2027”, destacou o representante da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA).

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