NOVIDADE
Marca famosa anuncia criação de spa em refúgio na Bahia
Espaço pretende expandir o segmento de beleza e bem-estar na região
Um novo spa deve ser inaugurado na Bahia em outubro. Localizado na Costa do Sauípe, região turística do estado, o espaço contará com aproximadamente 150 metros quadrados e serviços voltados para as áreas de bem-estar e beleza.
O projeto faz parte de uma parceria entre a Natura e a Aviva, empresa do segmento de hospitalidade, como forma de promoção da marca Ekos. O local é o segundo investimento do mesmo tipo comandado pela Natura, que inaugurou um spa no hotel Pullman em Guarulhos, São Paulo, em agosto de 2025.
A iniciativa visa investir cada vez mais no setor de qualidade de vida, que foi apontado como prioridade para 95% dos viajantes brasileiros, como mostram os dados divulgados em um levantamento da Booking.com.
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De acordo com o Global Wellness Institute, há uma previsão de um crescimento de 9,1% ao ano, até 2029, no setor de turismo de bem-estar, onde os viajantes priorizam atividades voltadas ao relaxamento, saúde e beleza.
Apesar do investimento milionário, as empresas não divulgaram publicamente os valores gastos no novo empreendimento, que já está na etapa de finalização.