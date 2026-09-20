Shopping brasileiro ganha parque de R$ 25 milhões; veja as atrações

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Um investimento de R$ 25 milhões promete transformar a opção de lazer no Grande ABC, em São Paulo. O Bario Bar prepara a inauguração do Bario Park, um parque de diversões indoor com 4.100 metros quadrados instalado dentro do Mauá Plaza Shopping, em Mauá, região metropolitana de São Paulo.

A abertura está prevista para dezembro, com uma estrutura que reúne brinquedos, tecnologia, jogos eletrônicos e opções gastronômicas em um único espaço.

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O que terá no novo parque?

A proposta é reunir atrações para diferentes públicos dentro do shopping. Entre os equipamentos, o principal destaque será uma montanha-russa projetada na China, que recebeu investimento de R$ 3 milhões.

O Bario Park também terá atrações tradicionais e experiências ligadas à cultura pop e ao entretenimento eletrônico.

Entre as opções anunciadas estão:

Montanha-russa : equipamento desenvolvido na China e um dos destaques do parque;

: equipamento desenvolvido na China e um dos destaques do parque; Pista de bate-bate: atração clássica para os visitantes;

atração clássica para os visitantes; Brinquedão com gira-gira: estrutura voltada à diversão;

estrutura voltada à diversão; Fliperamas e pinball: jogos inspirados nos tradicionais espaços de entretenimento eletrônico;

jogos inspirados nos tradicionais espaços de entretenimento eletrônico; Realidade virtual: experiências digitais e imersivas;

experiências digitais e imersivas; Máquinas de prêmios: jogos que permitem aos visitantes disputar diferentes brindes;

jogos que permitem aos visitantes disputar diferentes brindes; Gastronomia: opções de alimentação para complementar a experiência.

A ideia é combinar brinquedos mecânicos, jogos eletrônicos, tecnologia e alimentação em um mesmo ambiente.

Parque deve gerar 150 empregos

O Bario Park ocupará uma área de 4.100 m² e foi planejado para se tornar o maior parque indoor instalado em shopping da região.

A expectativa é que o empreendimento gere 150 empregos diretos e indiretos.

A empresa também estima receber cerca de 1,5 milhão de visitantes por ano.

Como surgiu o Bario Bar?

O Bario Bar foi criado em setembro de 2021, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

A marca nasceu com uma proposta que mistura a nostalgia dos fliperamas das décadas de 1980 e 1990 com alta coquetelaria e gastronomia.

A primeira unidade começou com 50 máquinas e registrou uma média de 6 mil clientes por mês no primeiro ano.

Agora, o Bario Park representa uma nova etapa para a marca, com um espaço maior e uma proposta voltada ao entretenimento em grande escala.

Por que o parque será em Mauá?

A escolha do Mauá Plaza Shopping ocorre durante a preparação do empreendimento para completar 25 anos em 2027.

Segundo o shopping, a chegada do parque amplia as opções de lazer, gastronomia e convivência oferecidas ao público de Mauá e do Grande ABC.

Bario Park terá novas unidades

O projeto de Mauá faz parte de um plano de expansão da marca. A previsão é investir R$ 150 milhões para chegar a dez unidades do Bario Park até 2030.

Depois da inauguração em Mauá, a próxima unidade deve ser aberta no primeiro semestre de 2027, no Praia Grande Plaza Shopping, no litoral de São Paulo.

A estratégia transforma os parques em uma nova frente de expansão do Bario Bar.