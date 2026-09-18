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TURISMO

Voluntariado oferece moradia grátis perto das Cataratas do Iguaçu

Oportunidade exige em troca cinco horas de trabalho por dia e inglês e espanhol

Isabela Cardoso
Por
| Atualizada em
Cataratas do Iguaçu
Cataratas do Iguaçu - Foto: Reprodução

Um hostel familiar em Puerto Iguazú, na Argentina, está procurando voluntários para trabalhar no estabelecimento em troca de moradia gratuita. Localizado a cerca de 25 a 30 minutos de carro ou ônibus das Cataratas do Iguaçu, o espaço oferece uma experiência de intercâmbio para quem deseja conhecer um dos destinos turísticos mais famosos da América Latina.

A oportunidade foi anunciada na plataforma Workaway e exige permanência mínima de três semanas. Em troca de aproximadamente cinco horas de trabalho por dia, os participantes recebem hospedagem gratuita e ajudam na rotina do hostel.

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A experiência exige 25 horas de colaboração semanal. Como boa parte das atividades envolve o contato com turistas estrangeiros, o domínio do inglês é considerado indispensável.

Quais são as tarefas dos voluntários?

O participante ficará responsável principalmente pela recepção do hostel. Entre as atividades previstas estão realizar a entrada e a saída de hóspedes e fornecer informações sobre as Cataratas, ônibus, táxis e outros serviços disponíveis na região.

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A rotina também inclui manter os espaços organizados e ajudar na limpeza da pequena piscina.

Segundo os responsáveis, a faxina completa do hostel não faz parte das atribuições dos voluntários, porque o estabelecimento possui uma funcionária contratada para esse serviço.

Onde fica o hostel

Administrado por uma família, o estabelecimento possui quatro quartos e está localizado no centro de Puerto Iguazú, no lado argentino da fronteira.

O hostel fica perto do terminal rodoviário, supermercados, padarias, restaurantes e bares. A localização facilita o acesso a serviços e permite que os participantes aproveitem os dias livres para conhecer as atrações turísticas da região.

As Cataratas do Iguaçu ficam a cerca de 25 a 30 minutos de carro ou ônibus do estabelecimento.

Como é a moradia gratuita

Para o participante, é oferecido um quarto pequeno com beliche, ar-condicionado e Wi-Fi. O espaço pode ser dividido com outro voluntário, mas não é compartilhado com os hóspedes do hostel.

As refeições não estão formalmente incluídas na troca. O estabelecimento disponibiliza uma cozinha com alguns alimentos básicos, e a família afirma que eventualmente divide as próprias refeições com os participantes.

Quem pode se candidatar?

A oportunidade exige disponibilidade mínima de três semanas e bom nível de inglês e espanhol para a comunicação com visitantes estrangeiros.

Os interessados devem criar um perfil na Workaway e enviar uma solicitação ao anfitrião. A página também reúne avaliações deixadas por viajantes que já participaram da experiência.

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Tags

Turismo viagens voluntariado.

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