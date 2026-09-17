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Paraíso escondido no Nordeste reúne cachoeira de 75 metros e piscinas naturais
Conheça o destino perdido na região
Escondida no sul do Maranhão, a cidade de Riachão está entre os principais destinos do polo turístico da Chapada das Mesas. Reunindo ecoturismo, cachoeiras de 75 metros e piscinas naturais de águas cristalinas, o local atrai milhares de turistas para a região.
Para quem busca um destino que reúne cachoeiras, trilhas, rios e nascentes em um único passeio, a cidade é a escolha ideal.
Entre as principais rotas de passeio estão o Poço Azul, Cachoeira de Santa Bárbara e o Encanto Azul.
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Poço Azul
O local é um dos atrativos centrais do estado. A piscina natural de água cristalina e azulada se destaca pela beleza e a preservação da natureza.
Localizada na Reserva Natural Cachoeira do Rio Cocal, o destino também reúne outras atrações, entre elas estão a Cachoeira dos Namorados, Cachoeira de Santa Bárbara e Cachoeira de Santa Paula.
Cachoeira de Santa Bárbara
Com queda de 76 metros de altura, a cachoeira é um dos pontos favoritos entre os turistas que visitam a Chapada das Mesas.
O local também é utilizado para caminhada e observação de pássaros, já que espécies costumam fazer ninho na área.
Encanto Azul
O destino fica a 6 km da estrada de terra a partir do Poço Azul. O acesso ao local é realizado por escadarias e custa cerca de R$ 40 para a entrada.
O local possui uma piscina natural formada por nascentes de águas cristalinas, ladeada por imponentes paredões de rocha calcária e cercada por vegetação nativa.
Atrações escondidas em Riachão
Além dos destinos, Riachão oferece gastronomia diferenciada, atividades ao ar livre e atrações escondidas. De acordo com a Secretaria de Turismo do Maranhão, a reserva possui 89 cachoeiras, 22 rios perenes e mais de 400 nascentes.
Entre uma das atrações fora do roteiro tradicional está a Cachoeira do Macapá, com 80 metros de altura, o destino fica localizado a cerca de duas horas de estrada de terra de Riachão, na divisa entre Balsas e Fortaleza dos Nogueiras.
O destino ainda inclui passeios ao ar livre, como o passeio de caiaque pelo Rio Balsas e a trilha do Morro do Pico Fino, que possui percursos flexíveis de 2 km, 4 km, 9 km ou 14 km, todos finalizados com banho de cachoeira.