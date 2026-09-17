Praia do Nordeste sem asfalto nem postes está entre as mais bonitas do Brasil

Imagine um lugar onde não existem ruas asfaltadas, postes de iluminação ou trânsito de carros pelas vias principais. Parece cenário de filme, mas essa realidade continua viva em Jericoacoara, no litoral do Ceará. O destino, que há quatro décadas apareceu em uma lista das dez praias mais bonitas do mundo, hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do país.

O antigo vilarejo de pescadores ultrapassou a marca de 1,5 milhão de visitantes em 2024 e mantém características que ajudaram a construir sua fama internacional. Entre dunas, lagoas e praias paradisíacas, Jeri, como é conhecida pelos turistas, continua preservando o clima rústico que a tornou referência no turismo brasileiro.

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De vila isolada a referência mundial

O nome Jericoacoara tem origem indígena e significa “toca das tartarugas”. Até a década de 1980, chegar ao local não era tarefa simples. A região não contava com energia elétrica, telefone ou acesso por estrada, obrigando moradores e visitantes a enfrentarem travessias de jangada e longos percursos pelas dunas.

A proteção ambiental começou em 1984, com a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA). Anos depois, em 2002, parte da região passou a integrar o Parque Nacional de Jericoacoara, atualmente administrado pelo ICMBio e com área de 8.850 hectares.

Mesmo após o crescimento do turismo, a vila manteve características marcantes. A energia elétrica, instalada em 1998, é distribuída por cabos subterrâneos, já que a instalação de postes é proibida. As ruas continuam sendo de areia e os veículos particulares não circulam livremente pela vila.

Os cenários que encantam visitantes



Quem visita Jericoacoara encontra uma série de atrações naturais espalhadas entre praias, dunas, lagoas e manguezais. Os passeios costumam ser feitos em buggies ou veículos 4x4 acompanhados por guias locais.

Entre os cartões-postais mais conhecidos está a Pedra Furada, formação rochosa esculpida pela ação do vento e do mar. Durante alguns dias entre julho e agosto, o pôr do sol se alinha ao centro da abertura da rocha, criando uma das imagens mais famosas da região.

Outro ponto bastante procurado é a Duna do Pôr do Sol, onde moradores e turistas se reúnem diariamente para assistir ao espetáculo do sol desaparecendo diretamente no mar, um fenômeno raro no litoral brasileiro.

O roteiro ainda inclui a Árvore da Preguiça, moldada pelos ventos constantes, além da Lagoa Azul e da Lagoa do Paraíso, conhecidas pelas águas cristalinas em tons de azul e verde.

Para quem busca uma vista panorâmica, o Serrote e o Farol oferecem uma visão privilegiada das dunas, do oceano e da vegetação que compõe a paisagem da região.

Sabores típicos à beira das lagoas

A gastronomia local também faz parte da experiência. Os frutos do mar estão entre os pratos mais procurados, especialmente o camarão servido em coco, bastante popular nas barracas instaladas às margens das lagoas.

A lagosta grelhada aparece com frequência nos cardápios dos restaurantes da vila, enquanto a tapioca surge como uma opção prática para quem passa o dia explorando os atrativos naturais.

Entre as sobremesas mais tradicionais estão a cocada e o pudim de tapioca. Quando a noite chega, os restaurantes iluminados por velas e o forró ao vivo ajudam a completar o clima característico de Jericoacoara.

Como chegar ao paraíso cearense

A principal porta de entrada para quem visita Jericoacoara é Fortaleza. O trajeto segue pela CE-085 até Jijoca de Jericoacoara, de onde os visitantes percorrem os últimos 15 quilômetros por estradas de areia em veículos adaptados.

O percurso completo leva cerca de quatro horas e meia. Outra alternativa é utilizar o Aeroporto Regional Comandante Ariston Pessoa, localizado a 33 quilômetros da vila e que recebe voos em períodos específicos do ano.

Além disso, o destino integra a famosa Rota das Emoções, roteiro turístico que também conecta os Lençóis Maranhenses e o Delta do Parnaíba.

Um lugar onde o tempo parece passar diferente

Jericoacoara reúne em poucos quilômetros uma combinação difícil de encontrar em outros destinos: lagoas de águas transparentes, dunas gigantes, formações rochosas, manguezais e praias preservadas.

Sem asfalto, sem postes e com os pés quase sempre na areia, a vila mantém uma atmosfera que atravessou gerações. Talvez seja justamente essa simplicidade que explique por que, mesmo após quarenta anos de fama internacional, Jericoacoara continua encantando visitantes de todas as partes do mundo.