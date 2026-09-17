Cidade de 4 mil habitantes tem maior parque aquático térmico do Brasil

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Nem só de fazendas e rodeios se faz o turismo do Goiás. Localizada no interior do estado, a cidade de Rio Quente esconde um paraíso natural que atrai mais de 1 milhão de turistas por ano, movimentando parte do setor econômico goiano.

Com apenas quatro mil habitantes, o local possui águas naturalmente aquecidas e ampla estrutura de lazer, unindo a tranquilidade da vegetação nativa do Cerrado com o maior parque aquático de águas quentes do Brasil: o Hot Park.

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Registro do Hot Park - Foto: Divulgação | Hot Park

O local conta com uma praia artificial e atrações para todas as idades, variando entre brinquedos interativos com segurança e toboáguas velozes. Além de rios com correnteza mansa, que são usados para flutuar com boias.

Pertencente ao Grupo Rio Quente, o parque é o único do cerrado a ser abastecido apenas com águas naturalmente quentes. Ele possui 55 mil m² e estrutura completa com espreguiçadeiras confortáveis, quadras esportivas e pontos de alimentação.

Outras belezas naturais

Rio Quente também se destaca pelo Parque das Fontes, refúgio natural com piscinas de águas quentes correntes, duchas termais, saunas e ofurôs, que ficam disponíveis por 24 horas.

Dentre as opções de diversão, o município também conta o Lago de Águas Quentes, que possui águas cristalinas, com temperatura média de 37,5 °C. As águas são tão límpidas que permitem visualizar os peixes e a flora aquática da região.