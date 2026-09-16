Paraíso na Bahia tem praia eleita uma das melhores do mundo

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A Bahia voltou a performar nos rankings mundiais de belezas naturais. O estado aparece na lista de melhores praias do mundo, incluídas no Best Beaches in the World, com um dos seus destinos paradisíacos.

Localizada em Itacaré, a praia da Engenhoca ocupa a 77ª posição no Top 100. Com acesso gratuito, através de uma trilha de cerca de 20 minutos em meio à floresta, o local contempla uma beleza de águas cristalinas.

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Cercada por Mata Atlântica, coqueiros e falésias, a praia chama atenção pelas ondas gigantes, que atraem surfistas. Além do encontro do mar com o Rio Burundanga, formando uma “piscina” de água doce.

Outro destino baiano na lista

Além de Itacaré, outra praia baiana também brilha no Top 100. Pertencente à Península de Maraú, Taipu de Fora conquistou o 92º lugar do ranking mundial, devido às piscinas naturais que se formam durante a maré baixa.

Um dos principais destinos do Nordeste para turistas, o local é a melhor opção para a prática de mergulho livre e snorkeling. No entanto, a visita deve ser feita em períodos de maré baixa, quando a transparência da água revela beleza da vida marinha local.

Confira a lista de praias brasileiras no ranking: