SUCESSO MUNDIAL
Paraíso na Bahia tem praia eleita uma das melhores do mundo
Local é considerado um dos destinos turísticos mais procurados do estado
A Bahia voltou a performar nos rankings mundiais de belezas naturais. O estado aparece na lista de melhores praias do mundo, incluídas no Best Beaches in the World, com um dos seus destinos paradisíacos.
Localizada em Itacaré, a praia da Engenhoca ocupa a 77ª posição no Top 100. Com acesso gratuito, através de uma trilha de cerca de 20 minutos em meio à floresta, o local contempla uma beleza de águas cristalinas.
Cercada por Mata Atlântica, coqueiros e falésias, a praia chama atenção pelas ondas gigantes, que atraem surfistas. Além do encontro do mar com o Rio Burundanga, formando uma “piscina” de água doce.
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Outro destino baiano na lista
Além de Itacaré, outra praia baiana também brilha no Top 100. Pertencente à Península de Maraú, Taipu de Fora conquistou o 92º lugar do ranking mundial, devido às piscinas naturais que se formam durante a maré baixa.
Um dos principais destinos do Nordeste para turistas, o local é a melhor opção para a prática de mergulho livre e snorkeling. No entanto, a visita deve ser feita em períodos de maré baixa, quando a transparência da água revela beleza da vida marinha local.
Confira a lista de praias brasileiras no ranking:
- 7º lugar: Praia de Atins (MA)
- 10º lugar: Baía do Sancho (PE)
- 24º lugar: Copacabana (RJ)
- 44º lugar: Ilha do Amor (PA)
- 46º lugar: Praia do Madeiro (RN)
- 77º lugar: Praia da Engenhoca (BA)
- 78º lugar: Praia do Bonete (SP)
- 79º lugar: Praia do Rosa (SC)
- 83º lugar: Saco do Mamanguá (RJ)
- 85º lugar: São Miguel dos Milagres (AL)
- 92º lugar: Taipu de Fora (BA)