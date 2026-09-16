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SUCESSO MUNDIAL

Paraíso na Bahia tem praia eleita uma das melhores do mundo

Local é considerado um dos destinos turísticos mais procurados do estado

Franciely Gomes
Por
Praia da Engenhoca, em Itacaré
Praia da Engenhoca, em Itacaré - Foto: Divulgação

A Bahia voltou a performar nos rankings mundiais de belezas naturais. O estado aparece na lista de melhores praias do mundo, incluídas no Best Beaches in the World, com um dos seus destinos paradisíacos.

Localizada em Itacaré, a praia da Engenhoca ocupa a 77ª posição no Top 100. Com acesso gratuito, através de uma trilha de cerca de 20 minutos em meio à floresta, o local contempla uma beleza de águas cristalinas.

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Cercada por Mata Atlântica, coqueiros e falésias, a praia chama atenção pelas ondas gigantes, que atraem surfistas. Além do encontro do mar com o Rio Burundanga, formando uma “piscina” de água doce.

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Outro destino baiano na lista

Além de Itacaré, outra praia baiana também brilha no Top 100. Pertencente à Península de Maraú, Taipu de Fora conquistou o 92º lugar do ranking mundial, devido às piscinas naturais que se formam durante a maré baixa.

Um dos principais destinos do Nordeste para turistas, o local é a melhor opção para a prática de mergulho livre e snorkeling. No entanto, a visita deve ser feita em períodos de maré baixa, quando a transparência da água revela beleza da vida marinha local.

Confira a lista de praias brasileiras no ranking:

  • 7º lugar: Praia de Atins (MA)
  • 10º lugar: Baía do Sancho (PE)
  • 24º lugar: Copacabana (RJ)
  • 44º lugar: Ilha do Amor (PA)
  • 46º lugar: Praia do Madeiro (RN)
  • 77º lugar: Praia da Engenhoca (BA)
  • 78º lugar: Praia do Bonete (SP)
  • 79º lugar: Praia do Rosa (SC)
  • 83º lugar: Saco do Mamanguá (RJ)
  • 85º lugar: São Miguel dos Milagres (AL)
  • 92º lugar: Taipu de Fora (BA)
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Bahia Itacaré Turismo

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