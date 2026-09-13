Paraíso na Bahia guarda história que despertou o interesse da França

Siga o A TARDE no Google

Lençóis, no interior da Bahia, guarda uma história que ajuda a explicar a transformação de uma das regiões mais conhecidas do estado.

No auge do ciclo dos diamantes, a cidade chegou a ser considerada um dos principais centros produtores da pedra preciosa no mundo e despertou tanto interesse internacional que o governo francês manteve um vice-consulado no município.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, a antiga riqueza dos rios deu lugar a outro patrimônio de grande valor: os 152 mil hectares de cachoeiras, cânions e grutas protegidos pelo Parque Nacional da Chapada Diamantina.

A mudança fez da região um dos principais destinos de ecoturismo da Bahia. Entre cidades históricas, trilhas, rios e grandes quedas-d’água, a Chapada Diamantina reúne paisagens naturais e vestígios de um período em que o garimpo movimentava a economia local.

Como os diamantes transformaram Lençóis?

Foi em 1844 que os primeiros diamantes foram encontrados nas margens do rio Cumbucas, em Mucugê. No ano seguinte, garimpeiros avançaram pela serra e deram origem ao povoado que se tornaria Lençóis, nome associado às barracas brancas que, observadas do alto, cobriam o vale.

Entre 1845 e 1871, o município chegou a ser considerado o maior produtor mundial de diamantes e o terceiro centro mais importante da Bahia, conforme registra o IPHAN.

A descoberta de novas jazidas na África do Sul mudou esse cenário. Com o declínio da atividade, antigos garimpeiros deixaram a região e povoados inteiros ficaram praticamente vazios.

Décadas mais tarde, parte dos moradores transformou o conhecimento adquirido sobre trilhas, grotas e caminhos da serra em uma nova profissão: a de guia. A criação do Parque Nacional, em 1985, consolidou essa transformação e abriu espaço para o desenvolvimento do ecoturismo.

Por que a Chapada reúne três biomas?

A diversidade natural é outro elemento que diferencia a região. Dentro dos limites do Parque Nacional, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga aparecem em uma mesma unidade de conservação, sob administração do ICMBio.

O parque soma quase 300 quilômetros de trilhas, 33 cachoeiras catalogadas e estruturas rochosas formadas ainda no Pré-Cambriano. Com 2.033 metros, o Pico do Barbado é o ponto culminante de todo o Nordeste brasileiro.

A vegetação acompanha as mudanças de altitude, que variam de 500 a mais de 2 mil metros, com espécies como bromélias, orquídeas e sempre-vivas.

A fauna também é diversificada, reunindo animais como jaguatiricas, tamanduás-bandeira e guigós-da-caatinga, além de centenas de espécies de aves.

Quais atrações conhecer na Chapada Diamantina?

Com atrações distribuídas por mais de 20 municípios, a Chapada Diamantina exige escolhas mesmo em viagens mais longas. Quatro dias são suficientes apenas para uma visão inicial da região.

A Cachoeira da Fumaça é uma das principais atrações. A queda de aproximadamente 380 metros faz a água se transformar em névoa antes de alcançar o solo. O percurso pela parte superior tem 6 quilômetros e nível leve.

O Morro do Pai Inácio é outro cartão-postal. Localizado a 1.120 metros de altitude, oferece uma visão de 360°. A subida íngreme leva cerca de 20 minutos e termina com um pôr do sol marcante.

Já o Poço Azul é considerado o maior sítio paleontológico submerso do país e guarda fósseis de preguiças gigantes no fundo. As águas transparentes permitem a prática de flutuação.

Em Ibicoara, uma caminhada de 3 quilômetros conduz até a Cachoeira do Buracão. O percurso termina em um cânion estreito, cercado por paredões avermelhados e marcado por uma grande queda-d’água.

Conhecida como a Machu Picchu baiana, Igatu preserva ruínas construídas em pedra e abriga a Galeria Arte e Memórias, museu a céu aberto dedicado à história do garimpo.

A cerca de 45 minutos de Lençóis, Marimbus ganhou o apelido de Pantanal da Chapada. A área alagada pode ser explorada de canoa, com possibilidade de observar capivaras e jacarés.

Por que o Vale do Pati chama atenção?

Entre os percursos de trekking mais bonitos do país, o Vale do Pati atravessa cânions, rios e mirantes em trajetos que duram de 3 a 5 dias.

Aproximadamente 50 moradores continuam vivendo na região e recebem os caminhantes em suas próprias casas, onde também oferecem refeições preparadas no fogão a lenha. Dormir com famílias locais se tornou uma das características mais marcantes dessa experiência.

O caminho começa em Guiné, distrito de Mucugê, e pode terminar tanto no Vale do Capão quanto em Andaraí. Entre os destaques estão o mirante do Morro do Castelo e o Cachoeirão, cuja queda chega a 270 metros.

A presença de guia local é obrigatória, e normalmente a contratação é realizada por meio de agências instaladas em Lençóis.

Como é conhecer as vilas da região?

Lençóis é a principal base para quem busca estrutura turística, concentrando pousadas, restaurantes e agências. O centro histórico, tombado pelo IPHAN em 1973, conserva casarões do século XIX que atualmente funcionam como cafés e hospedagens.

À noite, a Rua das Pedras recebe música ao vivo e se transforma em ponto de encontro entre moradores e viajantes.

O Vale do Capão apresenta uma atmosfera mais tranquila, com comunidades alternativas compartilhando o espaço com agricultores e manhãs marcadas pelo silêncio da serra.

Em Mucugê, o passado do garimpo permanece visível no cemitério bizantino de Santa Isabel, onde os mausoléus reproduzem pequenas fachadas de igrejas. Como cada vila possui características próprias, dividir a estadia entre duas ou três bases é uma das maneiras de explorar diferentes partes da região.

Quais pratos provar depois das trilhas?

A culinária da Chapada Diamantina combina receitas ligadas ao sertão baiano com sabores herdados da época do garimpo.

O godó de banana é um ensopado preparado com banana-da-terra e carne seca, receita associada aos antigos garimpeiros e encontrada no Mercado Municipal de Lençóis.

O feijão de corda com carne de bode é uma combinação tradicional do sertão baiano, presente em restaurantes caseiros de Mucugê e Andaraí.

O beiju recheado, espécie de crepe feito com tapioca, aparece com diferentes recheios doces ou salgados e é comum nas feiras da região.

Também merece destaque o Café da Chapada, produzido nas fazendas de altitude de Piatã. O município está situado a 1.260 metros e é considerado a cidade mais alta do Nordeste, com grãos reconhecidos em premiações nacionais.

Como chegar à Chapada Diamantina?

A porta de entrada mais conhecida é Lençóis, localizada a aproximadamente 420 quilômetros de Salvador. De carro, o percurso pelas rodovias BR-324, BA-052 e BR-242 leva entre 5 e 6 horas.

Para quem viaja de ônibus, a Real Expresso/Guanabara mantém três horários diários saindo da Rodoviária de Salvador.

Outra alternativa são os voos da Azul entre Salvador e o Aeroporto Horácio de Matos, situado a 20 quilômetros do centro de Lençóis, com operação restrita a determinados dias da semana.

Por que a Chapada Diamantina surpreende?

A paisagem da Chapada Diamantina preserva marcas deixadas por garimpeiros, coronéis e tropeiros que ajudaram a formar a história do interior baiano. Atualmente, os mesmos caminhos conduzem por trilhas que atravessam três biomas, passam por vilas de características distintas e revelam áreas onde o silêncio da serra ainda predomina.

A região consegue reunir em um mesmo destino uma história marcada pela corrida dos diamantes e uma natureza que se tornou seu principal patrimônio turístico. O visitante encontra desde antigas construções ligadas ao garimpo até cachoeiras, cânions, rios e mirantes.

Vale a pena?

Para quem gosta de natureza, história e aventura, a Chapada Diamantina oferece diferentes possibilidades de roteiro e experiências que vão muito além das paisagens.

A região permite conhecer cidades que preservam a memória do garimpo, percorrer trilhas entre diferentes biomas, visitar cachoeiras e cânions e ainda experimentar uma culinária ligada às tradições do interior baiano.

O que um dia foi conhecido pela riqueza escondida nos rios passou a ser reconhecido pela dimensão de suas paisagens. Entre montanhas, cachoeiras e antigos caminhos, a Chapada Diamantina mantém vivo um passado que chegou a despertar até o interesse da França.